Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 20/12/2023 (nhằm 8 tháng 11 âm lịch): Thìn giàu sang thịnh vượng, Ngọ tiền bạc dư dả, Mão của cải nhiều không đếm xuể

Thứ Tư ngày 20/12/2023, tuổi Thìn thường thích nhờ vả người khác hơn là tự mình hoàn thành mọi việc. Chính sự dựa dẫm ấy có thể khiến bản mệnh mắc bẫy của kẻ tiểu nhân.

Việc làm ăn kinh doanh cũng cần hết sức thận trọng trong ngày hôm nay, bởi bản mệnh có thể vướng phải khúc mắc với khách hàng. Hãy hành xử phù hợp, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, gây ảnh hưởng đến việc làm ăn kinh doanh của chính mình.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Khi gặp khó khăn, con giáp này thường tỏ ra bình tĩnh, tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề. Người tuổi Mão càng nỗ lực thì tiền bạc càng chảy vào túi nhiều hơn khiến người xung quanh vô cùng ghen tỵ với họ.

Tử vi cho biết trong ngày mới, người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ nhờ đó mà trở nên giàu sang phát tài.

Ảnh minh họa: Internet

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