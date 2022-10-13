Tử vi hôm nay, thứ Năm (13/10): vận may suôn sẻ, sổ Nam Tào ghi rõ 3 con giáp "hiền lành hưởng phúc Trời cho", tay trái có vàng, tay phải có bạc, tình - tiền bủa vây, của cải đầy tay, công danh thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 11:00

Hôm nay, 3 con giáp sau giàu sang mấy ai sánh bằng nhờ bản tính hiền lành, tâm lương thiện nên được Trời thương Phật độ, cuộc sống lên hương trong nháy mắt.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần thông minh tài giỏi, họ không chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống viên mãn, mà còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. So với những con giáp khác, tuổi Dần có kỹ năng sinh tồn vượt trội. Trong cuộc sống, người tuổi Dần biết nhìn xa trông rộng, không để bản thân và gia đình rơi vào bế tắc, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng, phải tìm được lợi ích trong đó thì mới làm.

Bước vào hôm nay, những người tuổi Dần sẽ thăng hoa về cả tình lẫn tiền, cuộc sống tương lai ngày càng tươi sáng và đủ đầy. Đặc biệt, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, có khả năng đổi đời, sự nghiệp không những thăng hoa mà đời sống tinh thần còn hạnh phúc mỹ mãn, thậm chí có hỷ sự, cùng chờ xem nhé!

Tử vi hôm nay, thứ Năm (13/10): vận may suôn sẻ, sổ Nam Tào ghi rõ 3 con giáp 'hiền lành hưởng phúc Trời cho', tay trái có vàng, tay phải có bạc, tình - tiền bủa vây, của cải đầy tay, công danh thịnh vượng - Ảnh 1
Bước vào hôm nay, những người tuổi Dần sẽ thăng hoa về cả tình lẫn tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ rất hòa thuận, dễ gần, tốt bụng. Họ cũng là người thông thạo đối nhân xử thế, luôn tạo dựng được các mối quan hệ xã hội hòa thuận, vui vẻ.

Hôm nay, người tuổi Ngọ được chăm sóc chu đáo bởi ngôi sao may mắn. Nhờ đó mà con giáp tuổi Ngọ đón vận đào hoa vào nhà. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Ngọ sẽ đạt được ước nguyện, thành công. Con giáp tuổi Ngọ hãy nhớ, cần phải nắm chặt tay tình yêu của mình và nỗ lực vươn tới, tương lai sẽ liên tục đón nhận tin vui và hy vọng về tương lai tươi sáng.

Ngoài ra, đối với 1 số ít người tuổi Ngọ sẽ có đột phá lớn trong đầu tư và quản lý tài chính trong hôm nay. Đồng thời, con giáp tuổi Ngọ cũng cần chú ý không nên chấp nhất với những lời chế nhạo, thiếu tin tưởng vào mình.

Tử vi hôm nay, thứ Năm (13/10): vận may suôn sẻ, sổ Nam Tào ghi rõ 3 con giáp 'hiền lành hưởng phúc Trời cho', tay trái có vàng, tay phải có bạc, tình - tiền bủa vây, của cải đầy tay, công danh thịnh vượng - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ rất hòa thuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu gặp vận may vào hôm nay. Nếu thực sự nắm bắt được cơ hội này, của cải sẽ nằm trong tầm tay của người tuổi Sửu. Họ có thể thẳng đường thăng tiến, thành công vượt bậc.

Trong hôm nay, người tuổi Sửu có cơ hội tìm được 1 số dự án có tiềm năng lớn, thành công nắm chắc, thu nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, con giáp tuổi Sửu cũng chú ý không quá cực đoan về mọi mặt trong cuộc sống. Đồng thời, họ cũng không nên dễ dàng bỏ cuộc mà kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Để thành công, biến mơ ước thành hiện thực chắc chắn không dễ dàng gì. Nhưng nếu người tuổi Sửu không ngừng tìm tòi, có những ý tưởng mới trong công việc thì không bao lâu nữa họ có thể gặt hái được những trái ngọt, sống cuộc sống khiến nhiều người ghen tỵ. Bước vào hôm nay, đa số những người tuổi Sửu đều công thành danh toại, nếu như họ không thể giàu có như bao người thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc đời bình yên, đời sống tinh thần và vật chất đủ đầy. Cuộc sống tuổi Sửu sẽ có nhiều thay đổi tích cực đáng mong chờ. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

4 ngày cuối tuần (13/10 - 16/10), Thần Tài "yên vị" trong nhà, 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần, tha hồ gánh lộc về nhà, vàng chất khắp lối, cả tiền lẫn quyền đều một tay ôm trọn, thoả sức tung hoành bốn phương

4 ngày cuối tuần (13/10 - 16/10), Thần Tài "yên vị" trong nhà, 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần, tha hồ gánh lộc về nhà, vàng chất khắp lối, cả tiền lẫn quyền đều một tay ôm trọn, thoả sức tung hoành bốn phương

4 ngày cuối tuần, theo tử vi học thì đây là lúc 3 con giáp có Thần Tài hậu thuẫn mạnh mẽ, khả năng trúng số đổi đời cực kì cao, chỉ cần ngồi yên đợi tiền rơi xuống đầu.

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