4 ngày cuối tuần (13/10 - 16/10), Thần Tài "yên vị" trong nhà, 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần, tha hồ gánh lộc về nhà, vàng chất khắp lối, cả tiền lẫn quyền đều một tay ôm trọn, thoả sức tung hoành bốn phương

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 05:36

4 ngày cuối tuần, theo tử vi học thì đây là lúc 3 con giáp có Thần Tài hậu thuẫn mạnh mẽ, khả năng trúng số đổi đời cực kì cao, chỉ cần ngồi yên đợi tiền rơi xuống đầu.

Tuổi Hợi

Nói chung, những người sinh năm Hợi là những người hiền lành, trầm tính và lịch sự. Họ cũng là những người kiên nhẫn, thông minh và quyến rũ. 

Tính trách nhiệm cao và sự chú tâm đến từng chi tiết của họ cũng thường dẫn tới những thành công vang dội trong sự nghiệp mà những người khác không có được.

Không dễ thích người khác, nhưng một khi đã đặt tình cảm vào ai thì họ sẽ rất chung thủy và làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Là những người có trái tim ấm áp, nồng hậu, vì thế tuổi Hợi được cho là những người không quá tham vọng nhưng lại được thượng đế chú ý tới và khoản đãi, không chủ ý đi tìm sự giàu có nhưng lại hay được Thần Tài ghé thăm bất ngờ.

Trong 4 ngày tới đây, theo nhiều chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi có được các ngôi sao may mắn chiếu rọi nên con đường tài lộc của họ trở nên càng rộng mở và tươi sáng hơn. Với các đức tính sẵn có, họ sẽ chạm tới sự giàu có một cách dễ dàng.

4 ngày cuối tuần (13/10 - 16/10), Thần Tài 'yên vị' trong nhà, 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần, tha hồ gánh lộc về nhà, vàng chất khắp lối, cả tiền lẫn quyền đều một tay ôm trọn, thoả sức tung hoành bốn phương - Ảnh 1
Trong 4 ngày tới đây, theo nhiều chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi có được các ngôi sao may mắn chiếu rọi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người sinh năm Ngọ đa số đều có bản tính hiền lành, cần mẫn, chăm chỉ và luôn có trách nhiệm, được người khác yêu thương quý trọng. 

Dù có gặp phải khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng như những chiếc xe lu, âm thầm nhưng kiên quyết, từng bước vượt qua trở ngại và đạt được thành công.

Không phải là những người lãng mạn, nhưng bù lại, họ lại là những người rất kiên nhẫn và trong cuộc sống ít khi hành xử lỗ mãng. Họ không bao giờ ép bản thân phải cố gắng làm thân với những người không thích họ.

Thường là những người kiệm lời và giấu cảm xúc, khó mà biết được người tuổi Ngọ đang nghĩ gì. Thế nhưng, bạn cũng đừng nghĩ họ hiền lành mà bắt nạt nhé. Một khi họ đã nổi cơn thịnh nộ thì những kẻ ghê gớm nhất cũng phải dè chừng đấy.

Theo các chuyên gia tử vi, tuy hiền lành, nhiều khi bị gán mác là "khù khờ" nhưng đúng như câu nói của người xưa, "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", người tuổi Ngọ lại hay được bề trên khoản đãi và chiếu cố.

Trong 4 ngày cuối tuần, dự đoán họ sẽ có một con đường công danh tài lộc vô cùng rạng rỡ khiến cho những khó khăn và thiếu thốn trước kia sẽ trở thành quá khứ.

4 ngày cuối tuần (13/10 - 16/10), Thần Tài 'yên vị' trong nhà, 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần, tha hồ gánh lộc về nhà, vàng chất khắp lối, cả tiền lẫn quyền đều một tay ôm trọn, thoả sức tung hoành bốn phương - Ảnh 2
Trong 4 ngày cuối tuần, dự đoán họ sẽ có một con đường công danh tài lộc vô cùng rạng rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất vốn lạc quan, yêu đời và luôn nuôi dưỡng ước mơ của mình khi còn nhỏ. Từ lúc bé họ đã tâm niệm phải kiếm thật nhiều tiền để thay đổi cuộc sống ngày một tốt hơn. 

Cuộc sống thời niên thiếu khá vất vả, nhưng họ quyết định dành cả thanh xuân để đánh đổi với hy vọng thời gian sau sẽ hưởng được quả ngọt. 

4 ngày cuối tuần này, tuổi Tuất thu hút được nhiều tài vận, may mắn và đặc biệt đường tình cảm sẽ suôn sẻ và hạnh phúc.

Trong số 12 con giáp, có thể nói tiền đồ của tuổi Tuất là thịnh vượng và rực rỡ nhất. Cùng chờ xem nhé!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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