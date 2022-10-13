Tin vui vào 12h trưa nay (13/10), "tứ phương tụ tài", bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp gọi nhau "kéo lộc" về nhà, từ nay hoá thành Rồng thành Phượng, đắc tài đắc lộc đến tận cuối năm

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 06:00

Trưa nay, 3 con giáp sau giàu sang viên mãn người người ngưỡng mộ nhờ gặp được Thần Tài. Cùng xem 3 con giáp may mắn nào nhé!

Tuổi Sửu

Vào thời gian trước, tuổi Sửu có thể gặp phải stress do lượng công việc quá nhiều và dồn dập. Tuy nhiên, từ trưa nay trở đi, tuổi Sửu sẽ bắt đầu nhàn rỗi hơn do biết cách sắp xếp công việc hợp lý từ trước.

Đối với những người muốn chuyển hướng công việc, từ làm công ăn lương qua kinh doanh thì đây là thời điểm đúng đắn. Vào thời gian trước, những bước đi đầu tiên có thể không được thuận lợi, suôn sẻ nhưng khí vận sẽ thay đổi nhanh chóng vào trưa hôm nay. 

Tuổi Sửu chủ động được thời gian làm việc, có nhiều mối làm ăn lớn và thu về lợi nhuận đều đều. Không chỉ vậy, những khách hàng mới có thể giúp bạn khá nhiều trong quan hệ làm ăn và các mối đầu tư lớn. Vì vậy, tiền chảy vào túi tuổi Sửu sẽ dạt dào như nước. Không chỉ con đường sự nghiệp tiến thêm một bước mới, chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng được cải thiện đáng kể trong thời gian này.

Tin vui vào 12h trưa nay (13/10), 'tứ phương tụ tài', bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp gọi nhau 'kéo lộc' về nhà, từ nay hoá thành Rồng thành Phượng, đắc tài đắc lộc đến tận cuối năm - Ảnh 1
Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng được cải thiện đáng kể trong thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người thông minh, lanh lợi, luôn biết hướng về tương lai phía trước. Nhìn bề ngoài nhiều người cho rằng tuổi Tuất không biết suy nghĩ cho cuộc sống bởi họ vô tư vô lo, nhưng trên thực tế mỗi một ngày trôi qua, tuổi Tuất đều có tính toán cho những dự định của mình.

Trong cuộc sống, người tuổi Tuất đa số gặt hái được nhiều thành công từ sớm, tuy nhiên với kinh nghiệm còn non nớt nên thành công đó cũng mau chóng qua đi. Tử vi học có nói, tuổi Tuất sẽ thành công vào hôm nay và đặc biệt vào lúc 12h trưa, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ thăng hoa bất ngờ.

Từ giai đoạn này trở đi, vận may tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Trong thời gian này, tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời, sự nghiệp được quý nhân phù trợ thịnh vượng rực rỡ, kéo theo tài vận dồi dào. Vốn dĩ tuổi Tuất có bản lĩnh tự tin nên cùng với thiên thời - địa lợi - nhân hòa thì cuộc sống trong thời gian tới của họ càng viên mãn, tốt đẹp khiến ai cũng ghen tị.

Tin vui vào 12h trưa nay (13/10), 'tứ phương tụ tài', bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp gọi nhau 'kéo lộc' về nhà, từ nay hoá thành Rồng thành Phượng, đắc tài đắc lộc đến tận cuối năm - Ảnh 2
Trong thời gian này, tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời, sự nghiệp được quý nhân phù trợ thịnh vượng rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người có chí tiến thủ, luôn hướng về phía trước để xây dựng cuộc sống đầy đủ, sung túc. Những người tuổi Thìn thường vất vả vào thời gian trước, tuy nhiên đến giai đoạn trưa nay, vận may của họ lại cực kỳ tốt, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Trong cuộc sống, tuổi Thìn không ngừng cố gắng, nỗ lực và biết nắm bắt cơ hội để làm giàu. Tử vi học có nói, đây sẽ là lúc cuộc sống tuổi Thìn sẽ bước sang giai đoạn mới hưng thịnh rực rỡ hơn.

Đặc biệt, đối với những người làm kinh doanh thì trong hôm nay sẽ gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, có khả năng mang đến lợi nhuận cực khủng, những dự định kế hoạch tưởng chừng như dang dở thì sẽ được vận hành trơn tru, kéo theo tài vận cũng dồi dào. Hơn thế nữa, dự kiến, tuổi Thìn sẽ có những bước chuyển mới trong cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần, làm tiền đề để có cuộc sống sung túc cho đến hậu vận.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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