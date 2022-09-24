Tử vi hôm nay, thứ Bảy (24/9), "tứ phương tụ tài", của cải chất đống, 3 con giáp đích thị là "con vàng, con bạc" của Thần Tài, may mắn hết phần thiên hạ khi của cải cứ vơi rồi đầy, ung dung "ngồi chơi xơi nước"

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 06:07

Hôm nay, 3 con giáp sau đón ngày cuối tuần tràn đầy năng lượng, của cải thiên hạ đều chạy hết vào túi.

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, đối với tuổi Tuất, ngày hôm nay là khoảng thời gian công việc làm ăn của họ diễn tiến ổn định, thậm chí tăng tiến, cần biết nắm bắt để không bỏ lỡ thời cơ quý giá này.

Tuổi Tuất nhìn bề ngoài lúc nào cũng đủng đỉnh, không có vẻ gì là vội vã, chính vì thế, có người nói rằng họ lười biếng, chỉ thích nằm một chỗ hưởng thụ. Tuy nhiên, nhìn thế mà không phải thế, tuổi Tuất thực ra lúc nào cũng tư duy, chỉ là đúng vào lúc thích hợp thì họ mới hành động, và một khi đã hành động thì kết quả mang lại rất đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất không có gì cần lo lắng, hãy phát huy hết điểm mạnh của mình, tận dụng mọi nguồn lực và sự trợ giúp của những người xung quanh thì tài lộc tự nhiên sẽ chảy vào túi của họ, giúp họ trở thành con giáp giàu có nhất nhì trong hôm nay.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy (24/9), 'tứ phương tụ tài', của cải chất đống, 3 con giáp đích thị là 'con vàng, con bạc' của Thần Tài, may mắn hết phần thiên hạ khi của cải cứ vơi rồi đầy, ung dung 'ngồi chơi xơi nước' - Ảnh 1
Tử vi học có nói, đối với tuổi Tuất, ngày hôm nay là khoảng thời gian công việc làm ăn của họ diễn tiến ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay, tuổi Thân được coi là sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo. Với những ai muốn chuyển việc thì hôm nay cũng là 1 ngày rất thuận lợi cho họ.

Hôm nay, tuổi Thân có sự vươn lên của Chính Tài và Thiên Tài, báo hiệu đây là con giáp mang phú quý về nhà. Các cơ hội hợp tác và đầu tư mở rộng để gia tăng thêm tài vận. Đây cũng là thời điểm thích hợp để họ bắt đầu cân nhắc để phát triển một số ngành nghề mới cho bản thân mình. Phát triển nghề tay trái sẽ giúp người tuổi Thân đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Tuy nhiên, dù kiếm được nhiều tiền song tuổi Thân lại cần chừng mực trong chuyện chi tiêu và nếu không biết quản lý tiền bạc hiệu quả thì họ nên nhờ sự tư vấn của chuyên gia để giúp những đồng tiền của họ sinh sôi nảy nở chứ không nhanh chóng bốc hơi. Chú ý không mua theo những ý thức nhất thời và chỉ dành tiền cho những việc quan trọng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý lanh lợi, khôn khéo, rất biết nắm bắt thời cơ, giỏi xoay chuyển những tình thế bất lợi trở thành có lợi cho mình, nên trong cuộc sống sớm hay muộn thì họ cũng sẽ thành công. Nếu có thêm yếu tố "thiên thời, địa lợi" thì quá trình làm giàu của họ sẽ được rút ngắn đi.

Tử vi học có nói, trong hôm nay, tuổi Tý được cho là con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất, làm gì cũng thành công, thậm chí vượng phát, thu được những kết quả đến chính bản thân họ cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Hôm nay, tuổi Tý có cát tinh soi chiếu, tài lộc tăng lên gấp bội, trong sự nghiệp có thể điều chỉnh phương hướng hợp lý, chọn mục tiêu, chăm chỉ làm việc, đừng vì áp lực mà thả lỏng. Nỗ lực và chăm chỉ, bạn nhất định sẽ đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy (24/9), 'tứ phương tụ tài', của cải chất đống, 3 con giáp đích thị là 'con vàng, con bạc' của Thần Tài, may mắn hết phần thiên hạ khi của cải cứ vơi rồi đầy, ung dung 'ngồi chơi xơi nước' - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong hôm nay, tuổi Tý được cho là con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp trúng số "đậm" đúng vào ngày 29 tháng 8 Âm lịch, Thần Tài hiển linh, từ đây đón nhận phú quý ngập tràn, ngồi yên cũng "ôm cục tiền", tăng tiến lộc vàng, tài lộc chạm đỉnh, may mắn nhất năm

3 con giáp trúng số "đậm" đúng vào ngày 29 tháng 8 Âm lịch, Thần Tài hiển linh, từ đây đón nhận phú quý ngập tràn, ngồi yên cũng "ôm cục tiền", tăng tiến lộc vàng, tài lộc chạm đỉnh, may mắn nhất năm

Vào những ngày cuối cùng của tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp sau có cơ hội đổi đời nhờ trúng vé số độc đắc, cuộc đời dệt gấm thêu hoa từ đây.

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