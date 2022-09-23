3 con giáp trúng số "đậm" đúng vào ngày 29 tháng 8 Âm lịch, Thần Tài hiển linh, từ đây đón nhận phú quý ngập tràn, ngồi yên cũng "ôm cục tiền", tăng tiến lộc vàng, tài lộc chạm đỉnh, may mắn nhất năm

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 23:48

Vào những ngày cuối cùng của tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp sau có cơ hội đổi đời nhờ trúng vé số độc đắc, cuộc đời dệt gấm thêu hoa từ đây.

Tuổi Hợi

Vào ngày 29 tháng 8 Âm lịch, những điều tốt lành sẽ đến với người tuổi Hợi. Một trong số những mong ước từ lâu của họ sẽ trở thành hiện thực. Vận may của họ trong ngày này cực kì hanh thông, tài lộc cực phát, cơ hội kiếm tiền tự dâng đến tận cửa giúp họ trở thành người có tiền trong mắt bạn bè. Cuộc sống của họ thuận buồm xuôi gió, công danh tài vận đều hanh thông, có quý nhân phù trợ, được nhiều người giúp đỡ nên cần tận dụng thời cơ để nắm bắt mọi cơ hội.

Họ luôn giữ được tâm trạng vui vẻ, tính tình cởi mở nên dễ thu hút sự chú ý của các quý nhân, nhờ thế mà công việc cũng như đường tài lộc của họ sẽ đặc biệt thuận lợi. Về sự nghiệp, nếu có công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác thì tuổi Hợi có thể lựa chọn ngày 29 tháng 8 Âm lịch bởi mọi thứ được dự đoán là sẽ vô cùng suôn sẻ. Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Hợi cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt được những thành tựu phi thường.

3 con giáp trúng số 'đậm' đúng vào ngày 29 tháng 8 Âm lịch, Thần Tài hiển linh, từ đây đón nhận phú quý ngập tràn, ngồi yên cũng 'ôm cục tiền', tăng tiến lộc vàng, tài lộc chạm đỉnh, may mắn nhất năm - Ảnh 1
Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Hợi cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt được những thành tựu phi thường. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sở hữu tính cách tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Trong làm ăn, công việc họ đều chủ động nắm "đằng cán", hiếm khi để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Mặt khác, đây cũng là con giáp hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến, có nhiều phúc khí.

Ngày 29 tháng 8 Âm lịch, tài lộc của người tuổi Sửu hứa hẹn sẽ ngày một rộng mở, việc trở nên giàu có là điều một sớm một chiều. Thứ duy nhất người tuổi Sửu cần làm là chịu khó quan sát, học hỏi kiến thức từ những thứ nhỏ nhặt nhất và nắm bắt mọi cơ hội.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày 29 tháng 8 Âm lịch được dự báo sẽ có sự thăng tiến, càng làm càng có động lực, tài lộc tăng không ngừng. Thu nhập của họ cũng sẽ được cải thiện. Dù xuất hành lúc nào, tuổi Sửu đều gặp được chuyện vui và những điều may mắn.

3 con giáp trúng số 'đậm' đúng vào ngày 29 tháng 8 Âm lịch, Thần Tài hiển linh, từ đây đón nhận phú quý ngập tràn, ngồi yên cũng 'ôm cục tiền', tăng tiến lộc vàng, tài lộc chạm đỉnh, may mắn nhất năm - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày 29 tháng 8 Âm lịch được dự báo sẽ có sự thăng tiến, càng làm càng có động lực, tài lộc tăng không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn có EQ cao, làm gì cũng tích cực, lạc quan. Trong ngày 29 tháng 8 Âm lịch, người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, dễ được người khác giúp đỡ, được sếp coi trọng. Nhìn chung, đây là lúc thích hợp để làm việc chăm chỉ hơn, thể hiện tài năng của bản thân.

Trong lúc phát triển bản thân, thu nhập của họ theo đó mà tăng lên, đào hoa cũng tự động tới. Tuổi Thìn còn độc thân có khả năng cao sẽ gặp được nửa kia và sẽ có cho mình một mối tình ngọt ngào.

Bên cạnh đó, đường tình duyên cũng rộng mở. Những ai chưa kết hôn dễ gặp được một nửa định mệnh, từ đó bước lên con đường hạnh phúc ngập tràn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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