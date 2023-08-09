Tử vi hôm nay 9/8/2023: LỘC đến bất ngờ, 3 con giáp trúng ĐẬM liên miên, vận may dồn dập, tiền về bất chấp, giàu to ngất ngưởng

Công việc của Ngọ gặp Thiên Ấn chiếu cố nên khá là uy quyền khi đi làm, nói có người nghe, làm có người công nhận. Công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay cuối cùng cũng được cấp trên nhìn thấy, không phải áy náy nữa. Chỉ cần làm tốt việc của mình, không cao ngạo thì thành công nào cũng sẽ tới.

Chuyện tình cảm, gia đình không được tốt cho lắm vì Thủy Hỏa tương khắc. Nhớ nhắc nhở người thân trong nhà nên cẩn thận khi đi xa, đi đường dài kẻo gặp trục trặc. Những bạn có gia đình nên quan tâm con nhiều hơn, đừng chỉ chăm chăm lo cho công việc.

Đường tài lộc của con giáp này khá sáng. Bạn độc lập tài chính và lao động chính đáng để có một khoản riêng không phải sống phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Mọi chuyện đều đến tay bạn tự lo từ đầu đến cuối, không cần dựa dẫm ai vì sợ sau này bị người khác kể công, cực phiền hà.

Tuổi Tý

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay thứ Tư 09/08/2023, vận trình của tuổi Tý ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay cũng là ngày tốt để tuổi Tý mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là tuổi Tý sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 9/8/2023 hôm nay, tuổi Thân có nguồn năng lượng tràn đầy, làm việc hết mình, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Điều này giúp cho bản mệnh có ngày làm việc tương đối thoải mái và dễ chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Tất có thể trong thời gian tới, con giáp này sẽ được giao phó những trách nhiệm mới trong công việc, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chấp nhận thách thức. Đây cũng là thời điểm tuổi Thân có một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp.

Trên phương diện tình cảm, những vết rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi cũng có cơ hội được hàn gắn. Cả hai đều chủ động nhận lỗi về mình để gìn giữ tình yêu. Người độc thân nên tích cực tham gia các buổi gặp mặt, giao lưu hơn và cũng sẽ kết bạn với nhiều đối tượng thú vị.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.