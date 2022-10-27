Tử vi hôm nay (27/10): Cát Tinh xua đuổi vận đen, Thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp hưởng trọn tài lộc, muốn tiền có tiền, cầu nhà được nhà, thích xe có xe, sống đời giàu sang chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 05:14

Đúng hôm nay, 3 con giáp chính thức khép lại chuỗi ngày xui xẻo, đón nhận vô vàn điều may nhờ Thần Tài tương trợ, muốn gì có nấy.

Tuổi Dần

Hôm nay, những người tuổi Dần sẽ mở ra vận may gấp đôi gấp 3 bình thường, cả sự nghiệp và tài lộc đều thăng tiến vượt bậc. Không những thế, họ còn gặp nhiều may mắn về chuyện tình cảm.

Nhìn chung trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Dần sẽ có vận số hanh thông, phát triển nhanh chóng nên tương đối bận rộn. Biết hợp tác với những người xung quanh, sự phát triển của họ thậm chí còn dễ dàng và thuận lợi hơn, vận khí gia tăng chóng mặt. Chờ mong dần đi nhé, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến trong cuộc sống của tuổi Dần thời gian tới đấy. 

Tử vi hôm nay (27/10): Cát Tinh xua đuổi vận đen, Thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp hưởng trọn tài lộc, muốn tiền có tiền, cầu nhà được nhà, thích xe có xe, sống đời giàu sang chạm nóc - Ảnh 1
Chờ mong dần đi nhé, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến trong cuộc sống của tuổi Dần thời gian tới đấy. Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Mùi

Bước vào hôm nay, tài vận tổng thể của người tuổi Mùi sẽ tăng cao. Những thứ bị ảnh hưởng xấu bởi Thái Tuế cũng chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

Đặc biệt, tài lộc của người tuổi Mùi cực kỳ khởi sắc khi sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ. Tiền tài sẽ đổ về tay họ một cách không kiểm soát, khiến họ phải ngỡ ngàng. Đường tình duyên của họ cũng không quá tệ, có khi còn đón song hỷ lâm môn. Những ai đã có nửa kia có thể chọn cuối năm nay để kết hôn.

Tử vi hôm nay (27/10): Cát Tinh xua đuổi vận đen, Thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp hưởng trọn tài lộc, muốn tiền có tiền, cầu nhà được nhà, thích xe có xe, sống đời giàu sang chạm nóc - Ảnh 2
Bước vào hôm nay, tài vận tổng thể của người tuổi Mùi sẽ tăng cao. Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh đã có vận mệnh rất tốt, thường hay gặp may mắn. Bản thân họ có thể không cao nhưng luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Hôm nay, cuộc sống của họ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Họ sẽ không vì nghèo khó mà hạ thấp nhân phẩm, ngược lại khó khăn càng khiến họ cố gắng vươn lên, nhờ thế mà đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

Giữ vững tinh thần này, người tuổi Tỵ có thể đạt được đỉnh cao cuộc đời trong tương lai, hưởng vinh hoa phú quý, rạng danh tổ tiên.

Về đường tình duyên, nếu như thời gian trước tình cảm của tuổi Tỵ luôn trục trặc, không đi đến đâu thì hôm nay, họ cũng dễ gặp người hợp ý, thậm chí tiến đến hôn nhân ngay trong nửa đầu năm sau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Xin chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 16h30p chiều mai (27/10), Phật Bà bên trái, Thần Tài bên phải, vạn sự viên mãn trăm bề, tiền của ào ào như nước, sắp sửa đón Tết rộn ràng

Xin chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 16h30p chiều mai (27/10), Phật Bà bên trái, Thần Tài bên phải, vạn sự viên mãn trăm bề, tiền của ào ào như nước, sắp sửa đón Tết rộn ràng

Chiều mai là lúc 3 con giáp sau đổi vận chuyển mình cực kì mạnh mẽ nhờ trúng số độc đắc, từ đây tiền của đầy nhà ai cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay con giáp đổi đời đổi vận con giáp hết xui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'