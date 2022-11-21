Tử vi hôm nay (21/11), Thần Tài “cung phụng”, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc ngập trời, vận may bùng nổ, đại cát đại lợi, cuộc sống ngày một lên hương

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 15:27

Tử vi dự báo hôm nay (21/11), 3 con giáp này có cơ hội trở mình và bứt phá, giau sang vượt bậc, may mắn đủ đầy, khối người ghen tỵ

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng tuần cho 12 con giáp báo hiệu vận trình của tuổi Dần khá ổn, những hạng mục khó còn dang dở sẽ được hoàn thành, áp lực giảm đi đáng kể. Mối quan hệ với đồng nghiệp và bạn bè cũng duy trì ở mức hài hòa, không xảy ra bất đồng nào quá lớn. Người buôn bán kinh doanh có một tuần vất vả, thu nhập ở mức tạm đủ.

Song con giáp này vẫn nên thận trọng khi làm việc với đối tác mới, không nên đầu tư vào các lĩnh vực mạo hiểm hoặc lĩnh vực mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm, tuần này cứ đặt an toàn lên hàng đầu kẻo mất hết khoản tiền lớn. Các cặp đôi có thể mâu thuẫn về những vấn đề liên quan tới con cái, tiền bạc, cách sắp xếp thời gian… nhưng mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Tử vi hôm nay (21/11), Thần Tài “cung phụng”, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc ngập trời, vận may bùng nổ, đại cát đại lợi, cuộc sống ngày một lên hương - Ảnh 1
Tử vi dự báo sau  hôm nay (21/11), tuổi Dần trúng số độc đắc, tài lộc ngập trời, vận may bùng nổ, đại cát đại lợi, cuộc sống ngày một lên hương(Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo sau hôm nay (21/11),Điều quan trọng là cả hai bên nên có thời gian để suy nghĩ, nhìn nhận lại bản thân và đối phương để tránh nói ra những điều quá đáng. Sức khỏe của tuổi Dần tuần này không tốt lắm, những vấn đề bạn gặp phải chủ yếu là về chuyện ăn uống, tiêu hóa kém…Ngoài việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, lành mạnh ra thì nên thăm khám để xác định rõ tình trạng bệnh và kịp thời điều trị.

Tuổi Mùi

Không khó để cảm nhận được sự hòa nhã, thân thiện và tốt bụng khi tiếp xúc với người tuổi Mùi. Mặc dù, hoàn cảnh xuất thân và quá trình trưởng thành của mỗi người sinh năm Mùi có thể khác nhau. Nhưng dòng thời gian khó có thể xóa nhà đi tính cách điển hình đó trong con người họ.

Mặc cho cuộc đời có thăng trầm, sóng gió, người tuổi Mùi vẫn không ngừng phá bỏ vòng vây định mệnh để tìm lối đi riêng đến cái đích của hạnh phúc cho mình. Những khó khăn, rắc rối vụn vặt thuở ban đầu cũng khó có thể khiến người tuổi Mùi buông bỏ con đường mình đã chọn.

Tử vi hôm nay (21/11), Thần Tài “cung phụng”, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc ngập trời, vận may bùng nổ, đại cát đại lợi, cuộc sống ngày một lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (21/11), thời điểm ấy có thể mang đến cho tuổi Mùi nhiều cơ hội trở mình và bứt phá trong học tập, công việc và cả chuyện yêu đương. Nếu trước đó, vị đắng trong cuộc sống của người tuổi Mùi quá nhiều, thì tới đây, chúng sẽ tan biến, nhường chỗ cho vị ngọt đọng lại.

Tiền bạc sung túc, dư dả hơn và con đường nhân duyên không còn quá lận đận. Chưa có cho mình một người yêu, thì bạn sẽ sớm thấy. Đã tìm cho mình được tấm chân tình, thì yêu thương ngày càng đong đầy hơn.

Tuổi Hợi

Đa số những người tuổi Hợi được sinh ra trong gia đình bình thường, không quá giàu có nhưng lại hạnh phúc đủ đầy. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Hợi sẽ công thành danh toại, đặc biệt trong năm 2021 sẽ gặp được nhiều hỷ sự.

Tử vi ngày 21/11, tuổi Hợi không những được quý nhân phù trợ mà thần tài cũng chiếu cố nồng hậu. Những tháng đầu năm vừa qua, tuy rằng vận may chưa được cải thiện đáng kể, nhưng từ giai đoạn này trở đi, mọi thứ sẽ ổn định hơn, công việc hanh thông kéo theo tài vận dồi dào.

Tử vi hôm nay (21/11), Thần Tài “cung phụng”, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc ngập trời, vận may bùng nổ, đại cát đại lợi, cuộc sống ngày một lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo sau hôm nay ngày 21/11, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, hãy bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt, cuộc sống có thể thăng hoa từ đây. Hiện tại mọi thứ vẫn còn đang chưa ổn định, nhưng nếu tuổi Hợi biết sắp xếp thì sớm muộn gì cũng phát tài giàu có.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi hôm nay Tử vi ngày 21/11 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 6 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên