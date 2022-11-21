Xem tử vi hàng tuần cho 12 con giáp báo hiệu vận trình của tuổi Dần khá ổn, những hạng mục khó còn dang dở sẽ được hoàn thành, áp lực giảm đi đáng kể. Mối quan hệ với đồng nghiệp và bạn bè cũng duy trì ở mức hài hòa, không xảy ra bất đồng nào quá lớn. Người buôn bán kinh doanh có một tuần vất vả, thu nhập ở mức tạm đủ.

Tử vi dự báo sau hôm nay (21/11),Điều quan trọng là cả hai bên nên có thời gian để suy nghĩ, nhìn nhận lại bản thân và đối phương để tránh nói ra những điều quá đáng. Sức khỏe của tuổi Dần tuần này không tốt lắm, những vấn đề bạn gặp phải chủ yếu là về chuyện ăn uống, tiêu hóa kém…Ngoài việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, lành mạnh ra thì nên thăm khám để xác định rõ tình trạng bệnh và kịp thời điều trị.

Song con giáp này vẫn nên thận trọng khi làm việc với đối tác mới, không nên đầu tư vào các lĩnh vực mạo hiểm hoặc lĩnh vực mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm, tuần này cứ đặt an toàn lên hàng đầu kẻo mất hết khoản tiền lớn. Các cặp đôi có thể mâu thuẫn về những vấn đề liên quan tới con cái, tiền bạc, cách sắp xếp thời gian… nhưng mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Tuổi Mùi

Không khó để cảm nhận được sự hòa nhã, thân thiện và tốt bụng khi tiếp xúc với người tuổi Mùi. Mặc dù, hoàn cảnh xuất thân và quá trình trưởng thành của mỗi người sinh năm Mùi có thể khác nhau. Nhưng dòng thời gian khó có thể xóa nhà đi tính cách điển hình đó trong con người họ.

Mặc cho cuộc đời có thăng trầm, sóng gió, người tuổi Mùi vẫn không ngừng phá bỏ vòng vây định mệnh để tìm lối đi riêng đến cái đích của hạnh phúc cho mình. Những khó khăn, rắc rối vụn vặt thuở ban đầu cũng khó có thể khiến người tuổi Mùi buông bỏ con đường mình đã chọn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (21/11), thời điểm ấy có thể mang đến cho tuổi Mùi nhiều cơ hội trở mình và bứt phá trong học tập, công việc và cả chuyện yêu đương. Nếu trước đó, vị đắng trong cuộc sống của người tuổi Mùi quá nhiều, thì tới đây, chúng sẽ tan biến, nhường chỗ cho vị ngọt đọng lại.

Tiền bạc sung túc, dư dả hơn và con đường nhân duyên không còn quá lận đận. Chưa có cho mình một người yêu, thì bạn sẽ sớm thấy. Đã tìm cho mình được tấm chân tình, thì yêu thương ngày càng đong đầy hơn.

Tuổi Hợi

Đa số những người tuổi Hợi được sinh ra trong gia đình bình thường, không quá giàu có nhưng lại hạnh phúc đủ đầy. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Hợi sẽ công thành danh toại, đặc biệt trong năm 2021 sẽ gặp được nhiều hỷ sự.

Tử vi ngày 21/11, tuổi Hợi không những được quý nhân phù trợ mà thần tài cũng chiếu cố nồng hậu. Những tháng đầu năm vừa qua, tuy rằng vận may chưa được cải thiện đáng kể, nhưng từ giai đoạn này trở đi, mọi thứ sẽ ổn định hơn, công việc hanh thông kéo theo tài vận dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo sau hôm nay ngày 21/11, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, hãy bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt, cuộc sống có thể thăng hoa từ đây. Hiện tại mọi thứ vẫn còn đang chưa ổn định, nhưng nếu tuổi Hợi biết sắp xếp thì sớm muộn gì cũng phát tài giàu có.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.