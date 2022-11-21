Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Mão bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Tử vi dự báo đúng hôm nay thứ Hai (21/11/2022), người tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Trong cuộc sống này, những người tuổi Tỵ gặp phải không ít sóng gió, nhưng sau đó nhờ bản lĩnh hơn người, họ đã công thành danh toại, đến một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tỵ sẽ xây dựng được sự nghiệp viên mãn, tài vận cũng dồi dào.

Đúng hôm nay, thứ Hai (21/11/2022), cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực. Những tháng trước tuổi Tỵ gặp không ít trắc trở, đặc biệt con đường tài chính và công việc có nhiều biến động. Tuy nhiên, thời gian tới đây mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 21/11/2022, tuổi Tỵ sẽ có vận may lội ngược dòng. Công việc của tuổi Tỵ sẽ suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ, ngoài ra tuổi Tỵ còn gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ giúp tuổi Tỵ cải thiện khó khăn còn tồn đọng và giúp đỡ phát triển sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi hãy cảm tạ trời đất bởi trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong tháng 11 dương tới đây. Thời gian trước bị hung tinh quấy phá, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng dồn dập, khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay, thứ Hai (21/11/2022), do được quý nhân trợ giúp nên con đường hoạnh tài cũng tới, tuổi Hợi nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.