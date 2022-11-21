Tử vi hôm nay ngày 21/11/2022, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống lên hương, tiền vàng rủng rỉnh, hưởng lộc vô biên, giàu sang vô đối, cuối năm đại phát

Tử vi dự báo hôm nay ngày 21/11/2022, với người làm ăn kinh doanh, tuy vẫn còn một số trở ngại trên con đường đi đến thành công nhưng bản mệnh không vì thế mà nản lòng, ngược lại, bạn lại càng cảm thấy sục sôi ý chí chiến đấu hơn.

Trong ngày được cát tinh che chở như hôm nay, người tuổi Dần là nên nhạy bén và nhanh chóng nắm bắt những cơ hội tuyệt vời ở ngay trước mắt mình. Công việc của bản mệnh đang trên đà phát triển rất tốt, bản mệnh nên tranh thủ thể hiện năng lực bản thân, từ đó lọt vào mắt của cấp trên và chạm tới cơ hội được thưởng nóng.

Tử vi dự báo hôm nay ngày 21/11/2022, tuổi Dần làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống lên hương, tiền vàng rủng rỉnh, hưởng lộc vô biên, giàu sang vô đối, cuối năm đại phát. (Ảnh minh họa: Internet)

Tinh thần làm việc tích cực này sẽ giúp bạn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của quý nhân. Bạn sẽ được giới thiệu cho những mối khách hàng hoặc mối đầu tư triển vọng và sẽ sớm nhận về những trái ngọt xứng đáng.

Tuổi Thân

Xem tử vi tuần mới nhất cho 12 con giáp dự báo tuổi Thân sẽ có những ngày tháng thư thái, không phải lo lắng quá nhiều. Nhìn chung mọi việc diễn ra theo đúng ước muốn của bạn, cứ tập trung làm theo kế hoạch và cố gắng hết sức mình là đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày 21/11/2022, bạn nên theo dõi tử vi hàng ngày để chủ động hơn trong mọi việc nhé. Con giáp này cũng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tâm trạng vui tươi, phấn chấn vô cùng. Nếu ký kết hợp đồng thì cơ họi thành công lớn, người buôn bán kinh doanh làm ăn vào cầu, tài lộc tăng chóng mặt. Nhất là những công ty mới sẽ có cơ hội hợp tác với đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh.

Tuổi Tỵ

Nổi tiếng là con giáp thân thiện và hiền lành, dù bên ngoài thiên hạ có phân tranh và ganh đua nhau đến mức nào đi nữa thì người tuổi Tỵ vẫn dùng nỗ lực và kinh nghiệm của mình lặng lẽ để đạt được thành công. Mà không phải lúc nào thành công cũng đáp lại hy vọng của họ.

Chạm tay vào đỉnh vinh quang đối với người tuổi Tỵ không phải là một con đường dễ dàng. Họ sẽ phải không ngừng học hỏi, trau dồi và nâng cấp bản thân mình để đạt được mục tiêu phía trước, cụ thể là tiền bạc dư dả và cơ hội bứt phá trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 21/11/2022, những cố gắng trong khoảng thời gian trước của tuổi Tỵ đã thực sự chín muồi. Bạn có thể nhận được vô số thành quả lớn, từ việc được cân nhắc thăng chức hoặc tăng lương, đồng thời tài chính cũng “nhảy” lên nhiều con số.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.