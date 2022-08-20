Tử vi hôm nay, 20/8/2022, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp trúng số độc đắc, tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 07:08

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ vào ngày 20/8/2022

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông và suôn sẻ không ngờ. Được quý nhân giúp đỡ hết mình nên bản mệnh làm chuyện gì cũng được “thuận buồm xuôi gió”, đồng thời củng cố hơn công việc và mục tiêu của mình. Con giáp này cũng không cần phải quá lo lắng tới vấn đề tài chính trong ngày vì nguồn thu nhập đã khá dư dả.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng luôn trong trạng thái vui vẻ. Các cặp đôi đang trải qua những ngày tháng ngọt ngào cùng nhau. Trong chuyện yêu đương, chỉ khi hai người có niềm tin dành cho đối phương thì mọi chuyện sẽ được ổn thoả.

Tử vi hôm nay, 20/8/2022, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp trúng số độc đắc, tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông và suôn sẻ không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên thuận lợi hơn. Người tuổi này hãy cứ việc an tâm thực hiện các kế hoạch đã đề ra trước đó, cẩn thận hơn trong công việc thì gì cũng sẽ nhận về thành quả xứng đáng. 

Chuyện tình yêu đem tới cho bản mệnh nhiều tiếng cười, niềm hy vọng vào cuộc sống. Bản mệnh thật may mắn khi gặp được người đồng điệu tâm hồn với mình, vậy nên đừng quên vun vén để tình yêu của hai người trở thành cây “đại thụ”.

Tử vi hôm nay, 20/8/2022, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp trúng số độc đắc, tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong quá trình làm việc, người tuổi Thìn may mắn khi không gặp bất cứ trở ngại nào trong ngày 20/8. Con giáp này nên tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi hiện tại để học tập, nâng cao năng lực cũng như các kỹ năng chuyên ngành để có được bước tiến xa trong tương lai.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm của mình với người thầm thương trộm nhớ. Nếu chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới thì con giáp này cũng chẳng cần vội vã mà nên tận hưởng quãng thời gian độc thân hiện tại.

Tử vi hôm nay, 20/8/2022, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp trúng số độc đắc, tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Trong quá trình làm việc, người tuổi Thìn may mắn khi không gặp bất cứ trở ngại nào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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