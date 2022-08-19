Tử vi 10 ngày tới (20/8-29/8), Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', trúng số độc đắc, tiền bạc hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 22:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', trúng số độc đắc, tiền bạc hưởng mãi không hết vào 10 ngày nữa.

Tuổi Sửu

Tam Hợp giúp sức nên người tuổi Sửu sẽ rất dễ dàng để chinh phục lòng tin của mọi người vào đúng 10 ngày tới. Dù làm công việc gì hay đứng ở vị thế nào thì bạn cũng mau chóng khẳng định được năng lực, bản lĩnh của mình. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ viên mãn ổn định. Việc dành thời gian, chia sẻ và chuyện trò thường xuyên giúp các cặp đôi có thêm sự gắn kết. Người độc thân có chút rung động trước người đối diện.

Tử vi 10 ngày tới (20/8-29/8), Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', trúng số độc đắc, tiền bạc hưởng mãi không hết - Ảnh 1
Tam Hợp giúp sức nên người tuổi Sửu sẽ rất dễ dàng để chinh phục lòng tin của mọi người vào đúng 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 10 ngày tới, công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy. Sự xuất hiện của Chính Ấn cho thấy con giáp này là người có tài, bản mệnh chỉ cần tập trung vào việc của mình thì sẽ mau chóng giải quyết được những vấn đề hóc búa. Vậy nên, bạn hãy liên tục cố gắng để có những bước tiến xa hơn trong thời gian tới. 

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần cũng sẽ viên mãn ổn định. Việc dành thời gian, chia sẻ và chuyện trò thường xuyên giúp các cặp đôi có thêm sự gắn kết. Người độc thân có chút rung động trước người đối diện.

Tử vi 10 ngày tới (20/8-29/8), Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', trúng số độc đắc, tiền bạc hưởng mãi không hết - Ảnh 2
Đúng 10 ngày tới, công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ trở nên tương đối suôn sẻ trong thời gian tới. Các kế hoạch vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo mà tuổi Hợi mong muốn. Cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt, quan trọng là bản mệnh có tinh ý và bản lĩnh nắm bắt hay không. Nguồn thu nhập từ đó cũng dần tăng lên nhanh chóng đem đến cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này cũng khởi sắc. Trải qua nhiều thăng trầm và mâu thuẫn, tuổi Hợi lại càng thêm thấu hiểu và yêu thương người bạn đời của mình. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân nhờ sợ mai mối của bạn bè, đồng nghiệp.

Tử vi 10 ngày tới (20/8-29/8), Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', trúng số độc đắc, tiền bạc hưởng mãi không hết - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ trở nên tương đối suôn sẻ trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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