Tử vi hôm nay (18/8): 3 con giáp này nắm tay nhau một bước lên tiên, 10 người thì hết 9 người công danh như diều gặp gió, lộc phát đầy nhà, gặp được ý trung nhân đời mình, công thành danh toại

Những người tuổi Sửu thường rất mạnh mẽ, dễ thích nghi với môi trường khó khăn và luôn giữ được trạng thái tốt, không ngừng cải thiện bản thân nhờ làm việc chăm chỉ.

Người tuổi Sửu còn tương đối độc lập, kiên định và vững vàng trong công việc. Họ luôn nhìn thấy cơ hội, không ngừng mở rộng sự nghiệp, tích cực phấn đấu rèn giũa. Từ ngày 18/8 vận trình tài lộc hanh thông, đường tài lộc rộng mở. Tuy nhiên, bạn nên khiêm tốn và lắng nghe những lời phê bình của lãnh đạo.

Vận trình tình cảm hôm nay không được suôn sẻ, vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Hôm nay có nhiều điều tiếng với đối tác khiến họ cảm thấy tổn thương, tình cảm đôi bên thay đổi.

Từ ngày 18/8 vận trình tài lộc hanh thông, đường tài lộc rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thứ 5 ngày 18/8 này, Thân Thìn Bán Hợp báo hiệu công việc của tuổi Thìn rất thuận lợi, bạn không phải bận tâm quá nhiều. Bên cạnh đó các mối quan hệ xã giao hài hòa, đối tác tin cậy, hợp đồng được xúc tiến nhanh chóng và thuận lợi. Bạn có thể trao đổi thêm để tháo gỡ một vài vướng mắc từ trước, tăng thêm sự gắn kết.

Thiên Ấn còn cho thấy bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và giành được lòng tin cậy, tín nhiệm từ phía cấp trên. Tuổi này biết mình muốn gì, cần gì, đặt sẵn mục tiêu phấn đấu và không dễ dàng chịu lùi bước trước khó khăn.

Chuyện tình cảm khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, bạn cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người ấy dành cho mình. Dù đơn giản chỉ là những tin nhắn, cuộc gọi, là những khoảng lặng mà họ lắng nghe bạn, nhưng đối phương luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn khi cần thiết.

Thứ 5 ngày 18/8 này, Thân Thìn Bán Hợp báo hiệu công việc của tuổi Thìn rất thuận lợi, bạn không phải bận tâm quá nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm ít có tiến triển. Người độc thân vì còn chưa quên vết thương lòng trong quá khứ nên chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu mới. Tình cảm vợ chồng có dấu hiệu phai nhạt do thời gian mà hai người dành cho nhau còn hạn chế.

Công việc của tuổi Thân trong ngày 18/8 diễn ra có chút vất vả. Do có tác động của hung tinh nên điềm báo có người cố tình gây khó dễ cho công việc của người tuổi này. Con giáp này nên cố gắng giữ mồm giữ miệng không để kẻ xấu mang ra làm trò tiêu khiển.

Vận trình tài lộc kém sắc. Những quyết định đầu tư, làm ăn thiếu sáng suốt dễ khiến bản mệnh phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Công việc của tuổi Thân trong ngày 18/8 diễn ra có chút vất vả. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm