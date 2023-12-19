Tử vi giữa tháng 11 âm lịch: May mắn ập đến, 3 con giáp vận trình vụt sáng, tài lộc bám chặt, đào trúng mở vàng, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 19:13

Theo tử vi, đúng giữa tháng 11 âm lịch, những người thuộc 3 con giáp này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức.

Tuổi Tý

Theo tử vi giữa tháng 11 âm lịch, tuổi Tý sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thoả. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với người tuổi Tý đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Người tuổi này vốn rất kiên cường. Họ có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Tý đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông lơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Tử vi giữa tháng 11 âm lịch: May mắn ập đến, 3 con giáp vận trình vụt sáng, tài lộc bám chặt, đào trúng mở vàng, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần sống luôn tràn đầy năng lượng dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ, đầy đam mê và rất chăm chỉ. Người tuổi này còn có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội và rất thực tế.

Tuổi Dần một khi đã xác định được mục tiêu của mình sẽ lên dây cót tinh thần và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch của bản thân, làm mọi việc thật tỉ mỉ để đạt được mục tiêu. Họ không phải những người dễ bỏ cuộc giữa chừng. Đúng giữa tháng 11 âm lịch nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi này sự nghiệp càng thịnh vượng, công danh như ý, như cá gặp nước, làm gì cũng suôn sẻ.

Tử vi giữa tháng 11 âm lịch: May mắn ập đến, 3 con giáp vận trình vụt sáng, tài lộc bám chặt, đào trúng mở vàng, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, những người tuổi Dậu rất độc lập, biết suy nghĩ, có lý tưởng. Họ tuy phải chịu nhiều thiệt thòi khi còn nhỏ nhưng sẽ nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, ngoan cường. Người tuổi này rất kiên nhẫn, một số người có thể khá nóng nảy nhưng nhìn chung đều rất linh hoạt, một khi đã phát hiện ra vấn đề sẽ biết sửa sai kịp thời. Cũng nhờ vậy mà con giáp này rất dễ thành công trong công việc.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu còn biết ăn nói, giao tiếp khéo léo, được quý nhân yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ. Tử vi dự đoán, đúng giữa tháng 11 âm lịch, tuổi Dậu nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần.

Tử vi giữa tháng 11 âm lịch: May mắn ập đến, 3 con giáp vận trình vụt sáng, tài lộc bám chặt, đào trúng mở vàng, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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