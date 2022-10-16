Tử vi giữa tháng 10: 3 con giáp dự đoán sẽ hanh thông thuận lợi, đạt được nhiều đỉnh cao trong sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 16:42

Tử vi con giáp vào giữa tháng 10 cho biết, 3 con giáp sau sẽ có vận trình hanh thông, đạt được nhiều mốc đỉnh cao trong sự nghiệp vào thời gian tới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có ngôi sao may mắn phù trợ lại được quý nhân giúp đỡ nên có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Mặc dù nửa cuối năm nay, Sửu có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa. Chỉ cần bạn nhớ đề phòng những người xung quanh, tránh để tiểu nhân giả ngốc lừa gạt.

Tử vi con giáp vào giữa tháng 10 cho biết, tài vận của Sửu tương đối tốt. Trong giữa tháng 10 nếu biết nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc thì bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. 

Tử vi giữa tháng 10: 3 con giáp dự đoán sẽ hanh thông thuận lợi, đạt được nhiều đỉnh cao trong sự nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi con giáp vào giữa tháng 10 cho biết, Thân - Thìn Bán Hợp báo hiệu công việc của tuổi Thìn rất thuận lợi, bạn không phải bận tâm quá nhiều. Bên cạnh đó các mối quan hệ xã giao hài hòa, đối tác tin cậy, hợp đồng được xúc tiến nhanh chóng và thuận lợi. Bạn có thể trao đổi thêm để tháo gỡ một vài vướng mắc từ trước, tăng thêm sự gắn kết.

Thiên Ấn còn cho thấy bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và giành được lòng tin cậy, tín nhiệm từ phía cấp trên. Tuổi này biết mình muốn gì, cần gì, đặt sẵn mục tiêu phấn đấu và không dễ dàng chịu lùi bước trước khó khăn.

Chuyện tình cảm khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, bạn cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người ấy dành cho mình. Dù đơn giản chỉ là những tin nhắn, cuộc gọi, là những khoảng lặng mà họ lắng nghe bạn, nhưng đối phương luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn khi cần thiết.

Tử vi giữa tháng 10: 3 con giáp dự đoán sẽ hanh thông thuận lợi, đạt được nhiều đỉnh cao trong sự nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi con giáp vào giữa tháng 10 cho biết, Chính Ấn xuất hiện mang tới nhiều may mắn cho những người tuổi Thân vẫn đang bộn bề công việc trong ngày nghỉ lễ này. Sự nghiệp của bạn có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Bản mệnh cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí còn có thêm không gian phát triển thuận lợi hơn.

Song cây càng to thì gió càng tới, lúc bản mệnh thành công sẽ khó tránh khỏi những người nhòm ngó, ghen tị, cần hết sức thận trọng. Lúc này bạn càng phải khiêm tốn, hành xử có chừng mực và chăm chỉ hơn, không được nóng vội, ra quyết định khi chưa tìm hiểu kỹ càng.

Tử vi giữa tháng 10: 3 con giáp dự đoán sẽ hanh thông thuận lợi, đạt được nhiều đỉnh cao trong sự nghiệp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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