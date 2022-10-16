Đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 30 phút sáng hôm nay: Chính Tài báo hiệu những tin vui trong sự nghiệp của 3 con giáp này, tiếp tục gặp may mắn và thu hút tiền tài nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 08:17

Tử vi cuối tuần cho biết, đúng 10 giờ 30 phút sáng hôm nay (16/10) Chính Tài liên tục báo hiệu những tin vui trong sự nghiệp lẫn tiền tài của 3 con giáp này.

Tuổi Sửu

Tử vi cuối tuần cho biết, đúng 10 giờ 30 phút sáng hôm nay (16/10) Thực Thần mang tới cho người tuổi Sửu cơ hội kiếm tiền thuận lợi khi đường tài lộc đang gặp vận may. Bản mệnh nếu theo nghiệp làm ăn kinh doanh thì càng dễ phát tài phát lộc, khách hàng tới tấp hỏi mua hàng không hết.

Ngày này những chú Trâu sẽ tìm thấy được đối tác hợp tác làm ăn tốt, đôi bên hợp tác cùng có lợi, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng chủ quan quá mức nhé. Dù có tin tưởng người khác đến đâu thì cũng cần phải cân nhắc kỹ, tìm hiểu kĩ càng để tránh tình huống xấu nhất, bị lừa gạt mà cũng chẳng hay.

Đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 30 phút sáng hôm nay: Chính Tài báo hiệu những tin vui trong sự nghiệp của 3 con giáp này, tiếp tục gặp may mắn và thu hút tiền tài nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn chăm chỉ hiền lành nên luôn được Thần Phật phù hộ, trong thời gian trước có nhiều khi tuổi Mùi chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Tuy nhiên, Tử vi cuối tuần cho biết, đúng 10 giờ 30 phút sáng hôm nay (16/10) những người tuổi Mùi sẽ nhận được phúc lộc trời ban nên cuộc sống ngày càng thuận lợi viên mãn hơn người.

Đặc biệt, trong thời gian này người tuổi Mùi sẽ được Thần tài nâng đỡ nên làm việc gì cũng viên mãn, tiền bạc cũng nhờ thế mà tiêu pha thoải mái hơn rất nhiều. Nhất là với những người tuổi Mùi độc thân thì đây chính là khoảng thời gian tốt để tìm kiếm một nửa của mình

Tuổi Dậu

Nửa đầu năm 2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đến cuối năm 2022 cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Tử vi cuối tuần cho biết, đúng 10 giờ 30 phút sáng hôm nay (16/10) tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 30 phút sáng hôm nay: Chính Tài báo hiệu những tin vui trong sự nghiệp của 3 con giáp này, tiếp tục gặp may mắn và thu hút tiền tài nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, khi bước sang năm 2023 người tuổi Dậu càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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