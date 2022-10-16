Trong 15 ngày sắp tới, những con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, phúc khí dồi dào, tràn đầy may mắn và năng lượng

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 13:32

Trong 15 ngày sắp tới (17/10 - 31/10), những con giáp liên tục gặp vận may từ trên trời rơi xuống, bản mệnh luôn tràn đầy may mắn và năng lượng nên làm gì cũng thuận lợi, kéo tiền tài vào đầy két

Tuổi Thìn

Trong 15 ngày sắp tới (17/10 - 31/10) dưới tác động của cục diện Tam Hợp, người tuổi Thìn có một ngày vận trình tươi sáng, làm việc gì cũng có cảm giác thong dong nhẹ nhàng, trôi chảy. Đặc biệt là việc ký kết hợp đồng, bàn bạc hợp tác làm ăn diễn ra hết sức thuận lợi. Nhờ vậy bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận.

Tài lộc khá tốt, dù không hẳn là ngồi đếm tiền mỏi tay nhưng nhờ công việc trôi chảy nên các khoản thu về của bạn đều rất khả quan. Việc buôn bán, kinh doanh cũng có lãi đều đều nhờ Thiên Tài che chở, tuy không quá đột phá nhưng với bạn đó cũng coi là thành công rồi, chỉ cần cố gắng hơn nữa thì không lo không rủng rỉnh.

Trong 15 ngày sắp tới, những con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, phúc khí dồi dào, tràn đầy may mắn và năng lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong 15 ngày sắp tới (17/10 - 31/10). Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Trong 15 ngày sắp tới, những con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, phúc khí dồi dào, tràn đầy may mắn và năng lượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Hợi chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

 Trong 15 ngày sắp tới (17/10 - 31/10) chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Hợi thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Người tuổi Hợi khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng về sau thời hoàng kim của Hợi càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Trong 15 ngày sắp tới, những con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, phúc khí dồi dào, tràn đầy may mắn và năng lượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 16 giờ 16 phút ngày hôm nay (15/10): 3 con giáp thăng hạng tài lộc, làm ăn vô cùng thuận lợi, bội thu nhiều tiền của từ công việc, cuộc sống bất ngờ hưởng vinh hoa phú quý

Đúng 16 giờ 16 phút ngày hôm nay (15/10): 3 con giáp thăng hạng tài lộc, làm ăn vô cùng thuận lợi, bội thu nhiều tiền của từ công việc, cuộc sống bất ngờ hưởng vinh hoa phú quý

Đúng 16 giờ 16 phút ngày hôm nay (15/10), 3 con giáp thăng hạng tài lộc, thu về tay tiền nhiều không xuể, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

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