Tử vi đúng 7 ngày tới (16/10 - 22/10/2022), may mắn kéo đến nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, đổi đời đại gia, phát lộc phát tài, 'đô la' ngập tủ, mua biệt thự, tậu xe nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 22:50

3 con giáp tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, phất lên làm giàu, tiền bạc dồi dào, cuộc sống bước lên một tầm cao mới.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thông minh và khéo léo, đầy nội lực. Con giáp này tâm tính thiện lương, ngay thẳng nên được những người xung quanh yêu mến. Trong 7 ngày tới, con giáp tuổi Mão có tài lộc đạt đỉnh, thu nhập tăng đều. Được quý nhân giúp đỡ nên con giáp này vượt qua những khó khăn, trở ngại, đạt được thành công trong công việc.

Trong thời gian này, công danh, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Mão càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì tuổi Mão sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Tài lộc của tuổi Mão tốt đẹp dần lên. Họ dần tích lũy được tiền tài và của nả nhờ may mắn. Lúc này, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống của tuổi Mão đều khởi sắc tuyệt đối. Nói chung họ sẽ gặt hái nhiều thành công như mong đời và có tiền để dành cho nhiều năm về sau.

Tử vi đúng 7 ngày tới (16/10 - 22/10/2022), may mắn kéo đến nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, đổi đời đại gia, phát lộc phát tài, 'đô la' ngập tủ, mua biệt thự, tậu xe nhanh chóng - Ảnh 1
Trong thời gian này, công danh, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận, người tuổi Mão càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn làm việc chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Họ chân thành, thân thiện, hào phóng và rất chu đáo nên thường là người nổi trội ở nơi làm việc. Trong 7 ngày tới, con giáp này sẽ vận rủi xua đi, vận may kéo đến. Đây là khoảng thời gian tài lộc hanh thông, đào hoa ngập lối của những chú Trâu. Mọi rắc rối, xui xẻo sẽ qua đi, các vấn đề tồn đọng đều nhanh chóng được giải quyết.

Sửu là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim trong thời gian này, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của Sửu đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi. Con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Sửu vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua. Bản mệnh nên dự phòng tiền bạc và tài chính cũng như những khoản đầu tư cho những năm sau, phòng tránh may rủi.

Tử vi đúng 7 ngày tới (16/10 - 22/10/2022), may mắn kéo đến nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, đổi đời đại gia, phát lộc phát tài, 'đô la' ngập tủ, mua biệt thự, tậu xe nhanh chóng - Ảnh 2
Đây là khoảng thời gian tài lộc hanh thông, đào hoa ngập lối của những chú Trâu, mọi rắc rối, xui xẻo sẽ qua đi, các vấn đề tồn đọng đều nhanh chóng được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 7 ngày tới, người tuổi Tuất có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ. Người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người tuổi Tuất sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Tuất còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên khoảng thời gian này sẽ rất đáng mong chờ với con giáp này.

Thời gian này, tuổi Tuất kiếm tiền bạc dễ dàng trong tầm tay, nhận được khoản tiền kếch xù đến mức bản thân con giáp này cũng không ngờ được. Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Tuất thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm.

Tử vi đúng 7 ngày tới (16/10 - 22/10/2022), may mắn kéo đến nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, đổi đời đại gia, phát lộc phát tài, 'đô la' ngập tủ, mua biệt thự, tậu xe nhanh chóng - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm, con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' 2 lần, Thần Tài hậu đãi vào thứ Bảy ngày 15/10/2022, trúng lớn mua nhà tậu xe, tiền nhét chật két, phát tài bậc nhất, trở thành đại gia

Xin chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' 2 lần, Thần Tài hậu đãi vào thứ Bảy ngày 15/10/2022, trúng lớn mua nhà tậu xe, tiền nhét chật két, phát tài bậc nhất, trở thành đại gia

3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, tài lộc nở hoa, lộc vàng chói lọi, tiền đè nghẹt thở, vươn mình thành đại gia.

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