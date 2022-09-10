Tử vi đúng 5 ngày tới (15/9/2022): TOP 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, lộc lá nhân đôi, tiền về chật két, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 20:41

5 ngày tới đây (15/9/2022), những con giáp may mắn có tên trong danh sách này sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, giàu có vô biên.

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con Rắn sắp sửa đón lộc lá tưng từng với quý nhân phù trợ, hỗ trợ họ trong mọi khó khăn. Theo đó, đúng 5 ngày tới đây (15/9/2022), nhiều cơ hội kiếm tiền đến tay bạn, nhờ đó bạn sẽ nhận được một khoản kha khá. Một người trách nhiệm, tràn đầy nhiệt huyết như tuổi Tỵ thì đâu cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bạn đang đảm nhận.

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/9/2022): TOP 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, lộc lá nhân đôi, tiền về chật két, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khó khăn cũng sẽ có nhưng tuổi Tỵ luôn biết cách đối đầu với chúng và giải quyết một cách nhanh chóng, đầy dũng cảm. Tiền bạc dồi dào nhưng cũng phải nhắc nhở tuổi Tỵ không nên cho ai vay nợ nhé. Nhiều kẻ nhân sự dễ dàng của bạn để lợi dụng, vay mà không trả.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu tốt. Dù tình cảm chưa đến mức ngọt ngào lãng mạn nhưng có nhiều dấu hiệu tốt. Bạn nên nhẹ nhàng, tình cảm hơn một chút nữa và thể hiện sự thấu hiểu của mình với người đó, bạn sẽ nhận được tình yêu thương chân thành.

Tuổi Mão

Đa số những người tuổi Mão là con giáp có quyền lực và mang số mệnh phú quý. Tuy nhiên, vẫn có một số người vẫn chật vật với cuộc sống hiện tại của mình bởi lẽ họ vẫn chưa gặp được vận may.

Trời sinh tuổi Mão có tính cách mạnh mẽ, luôn nỗ lực phấn đấu trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành công. Chính vì vậy, họ không bao giờ sợ vất vả, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách to lớn.

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/9/2022): TOP 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, lộc lá nhân đôi, tiền về chật két, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, tuổi Mão đang lo ngại về tình hình tài chính của mình, nhưng khoảng 5 ngày nữa (15/9/2022), vận may sẽ chiếu cố tuổi Mão, giúp họ giải quyết được những rắc rối.

Không những thế, tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội tốt giúp họ làm giàu. Việc cần làm nhất là tuổi Mão cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, nắm bắt đúng thời cơ và tiến về phía trước, dự kiến cuối năm sẽ tạo dựng được khối tài sản đáng mơ ước.

Tuổi Hợi

Vận khí của người tuổi Hợi trong 5 ngày tới (15/9/2022) đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng. Con giáp này có sự biến động lớn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở thênh thang. Ngay từ bây giờ, bạn cần xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng.

Công sức và sự nỗ lực không ngừng nghỉ bạn bỏ ra chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới. Vậy nên đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng nhé.

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/9/2022): TOP 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, lộc lá nhân đôi, tiền về chật két, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, thời gian tới do có quý nhân và Thần Tài hộ mệnh nên người tuổi Hợi sẽ không lo khó khăn hay trở ngại gì. Thay vào đó, tuổi Hợi hãy tập trung để xây dựng sự nghiệp thì khả năng cao sẽ đạt được nhiều thành công lớn. Từ đó, cuộc sống trở nên thăng hoa rực rỡ, của ăn của để đầy nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Liên tiếp 3 ngày đầu tuần tới (12, 13, 14/9): Phật Bà che chở, Thần Tài phù hộ, 3 con giáp uống no lộc trời, làm ăn phát đạt, trúng được quả đậm đổi đời giàu sang

Liên tiếp 3 ngày đầu tuần tới (12, 13, 14/9): Phật Bà che chở, Thần Tài phù hộ, 3 con giáp uống no lộc trời, làm ăn phát đạt, trúng được quả đậm đổi đời giàu sang

Trong 3 ngày đầu tuần tới đây (12, 13, 14/9), những con giáp may mắn này sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui về tài lộc, tài vận hanh thông, sáng sủa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng