Tử vi đúng 10 ngày tới (14/9 - 23/9), nhà tiên tri mù Vanga tiên đoán, 3 con giáp sở hữu vận may hơn người, tài lộc nở rộ, sự nghiệp - tình duyên viên mãn, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 11:05

Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn sở hữu vận may hơn người, tiền tài sự nghiệp sáng nước, cuộc sống sắp tới thăng hoa vượt trội, muốn nhà có nhà muốn xe có xe.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt. Tuy nhiên không vì vậy mà họ tỏ ra tự đắc với khả năng của mình mà ngược lại Sửu luôn ý thức được phải làm việc thật chăm chỉ và nổ lực từng ngày thì thành công mới mỉm cười với mình. Chính vì vậy, không một giây phút nào con giáp này tỏ ra lơ đãng trong việc phấn đấu để có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. 

Theo tử vi 12 con giáp trong 10 ngày tới đây cuộc sống của người tuổi Sửu đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Cụ thể trong thời gian này tuổi Sửu sẽ đón nhận vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ nên các dự án kinh doanh của họ phát triển chóng mặt và mang về khoản lợi nhuận ao ước. Chỉ cần họ biết chắt chiu từng cơ hội mà mình có được thì việc kiếm ra nhiều tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ là điều nằm trong tầm tay.

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Theo tử vi 12 con giáp trong 10 ngày tới đây cuộc sống của người tuổi Sửu đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Cụ thể trong thời gian này tuổi Sửu sẽ đón nhận vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ nên các dự án kinh doanh của họ phát triển chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong khoảng thời gian vài tháng trở lại đây, có thể nói là người tuổi Tỵ gặp không ít khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp khi thường bị tiểu nhân hãm hại hoặc không gặp thời của mình. Tuy nhiên, tử vi 10 ngày tới cho biết chính là lúc họ chứng tỏ được sức mạnh tiềm ẩn của mình. Bản lĩnh của người tuổi Tỵ khi xảy ra chuyện xứng đáng là tấm gương để học hỏi.

Trong khoảng thời gian 10 ngày này, người tuổi Tỵ sẽ được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây. Bản mệnh sẽ luôn may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, mọi chuyện đến êm xuôi, dễ dàng đến bất ngờ, dẫu có khó khăn cũng luôn được quý nhân dang tay chào đón và giúp đỡ. Đặc biệt, sự nghiệp sẽ có sự tiến triển nhiều nhất khi nhờ luôn làm việc chăm chỉ cuối cùng cấp trên cũng đã nhìn nhận năng lực của họ và sớm thôi sẽ cân nhắc họ lên vị trí mới. Vì vậy, đừng bỏ cuộc cho tới lúc đó nhé. 

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Trong khoảng thời gian 10 ngày này, người tuổi Tỵ sẽ được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây. Bản mệnh sẽ luôn may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, mọi chuyện đến êm xuôi, dễ dàng đến bất ngờ, dẫu có khó khăn cũng luôn được quý nhân dang tay chào đón và giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Thậm chí kể cả khi không quen, không biết gì Dậu cũng sẵn sàng giúp đỡ một cách vô điều kiện bởi đó là bản tính lương thiện vốn có của con giáp này. Nhờ vậy mà họ luôn được mọi người yêu quý hết mực. 

Trong những ngày tới đây tài vận của tuổi Dậu càng lúc càng tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuổi Dậu nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước.

Bản mệnh sống chan hòa, biến tiến biết lùi nên quan hệ xã hội hữu hảo. Những mối quan hệ này giúp tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến. Tuy nhiên, Dậu nên dành thời gian cho gia đình một chút đừng vì mải mê kiếm tiền để rồi khiến những người thân của mình bị tổn thương nhé. 

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Trong những ngày tới đây tài vận của tuổi Dậu càng lúc càng tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 3h sáng mai (13/9/2022), nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99%, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, tiền tài sáng nước, tài lộc vượng phát, quý nhân kề cạnh

Đúng 3h sáng mai (13/9/2022), nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99%, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, tiền tài sáng nước, tài lộc vượng phát, quý nhân kề cạnh

Theo tử vi 12 con giáp đúng 3h sáng mai (13/9/2022), 3 con giáp may mắn tiền tài tương lai sáng chói ở phía trước, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của chạm đỉnh trong thời gian tới.

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