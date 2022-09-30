Tử vi dự đoán qua đêm nay, bước sang ngày mới, tháng mới: Chúc mừng các 3 con giáp dưới đây phúc dày mệnh lớn, tăng tiến lộc vàng, công danh cao vời vợi, thảnh thơi xòe tay hứng tiền

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 10:29

Tử vi ngày 1/10/2022 dự đoán, 3 con giáp may mắn này số ngày một sướng, càng về sau càng gặp nhiều may mắn, giàu sang phú quý không ai bằng.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 1/10/2022 dự đoán Tam Hợp phù trợ, người tuổi Mão rất dễ gặt hái được thành công trong công việc, nâng cao danh tiếng của bản thân. Hãy vận dụng sự minh mẫn, giỏi ứng biến của bạn vào đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người.

Thứ 7 này cũng là một ngày phù hợp để những người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh thực hiện các hoạt động ký kết, xã giao. Bản mệnh có thể gặp được một đối tác đáng tin cậy và mở ra con đường phát triển mới trong nghiệp kinh doanh, thu về lợi nhuận đáng kể.

Tử vi dự đoán qua đêm nay, bước sang ngày mới, tháng mới: Chúc mừng các 3 con giáp dưới đây phúc dày mệnh lớn, tăng tiến lộc vàng, công danh cao vời vợi, thảnh thơi xòe tay hứng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc sẽ làm giảm niềm vui trong ngày với những chú Mèo bởi gia đạo nhiều sóng gió. Bạn có thể gặp nhiều tình huống khó xử với người lớn trong nhà. Lúc này, không nên nóng nảy thể hiện quan điểm mà cần giữ hòa khí, bình tĩnh, sáng suốt để tìm ra cách giải quyết ít tổn hại tới tình cảm nhất. 

Tuổi Tị

Tử vi ngày 1/10/2022 cho biết cục diện Mùi Tỵ Tương Hội sẽ mang đến cho người tuổi Tỵ không ít may mắn thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp cho đôi bên dễ đưa các quyết định hợp tác đầu tư cùng có lợi.

Sự xuất hiện của Chính Quan lại càng thêm phần củng cố cho vận trình sự nghiệp của con giáp này. Những biểu hiện xuất sắc của bạn đã ghi điểm trong mắt cấp trên, mở ra cơ hội thăng quan tiến chức đang đến rất gần rồi.

Tử vi dự đoán qua đêm nay, bước sang ngày mới, tháng mới: Chúc mừng các 3 con giáp dưới đây phúc dày mệnh lớn, tăng tiến lộc vàng, công danh cao vời vợi, thảnh thơi xòe tay hứng tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ giúp cho chuyện tình cảm của bạn được cải thiện đáng kể trong ngày thứ 7 này. Nhờ biết cách chia sẻ và lắng nghe nên cả hai đều dần thông cảm và thấu hiểu cho đối phương hơn, mối quan hệ vì thế mà ngày thêm khăng khít.

Tuổi Tuất 

Bước sang tháng 10, nhiều người đã tìm được cách gia tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thậm chí những người kinh doanh đã tìm được hướng đi mở ra cơ hội làm ăn tốt hơn.

Trong thời gian này, cuộc sống của những chú Chó nhìn chung vô cùng thư thả, không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề đáng lo ngại nào. Tình hình tài chính của bạn cũng tương đối ổn định khi có Chính Tài soi rọi. Các khoản thu, chi đồng đều và không có dấu hiệu bị hao tài.

Tử vi dự đoán qua đêm nay, bước sang ngày mới, tháng mới: Chúc mừng các 3 con giáp dưới đây phúc dày mệnh lớn, tăng tiến lộc vàng, công danh cao vời vợi, thảnh thơi xòe tay hứng tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tháng này bạn cũng cần phải chi tiêu khá nhiều nên số tiền đang có cũng rỏ rỉ đi không ít. Nếu có vấn đề cần phải đối mặt thì tốt nhất là bạn đừng tìm những giải pháp mang tính tạm thời.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (30/9 - 14/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới liên hồi, tiền tiêu xả láng vô lo, vận trình làm ăn vô cùng suôn sẻ

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (30/9 - 14/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới liên hồi, tiền tiêu xả láng vô lo, vận trình làm ăn vô cùng suôn sẻ

Tử vi hàng ngày cho biết, trong 15 ngày tới, từ ngày mai đến 14/10, 3 con giáp dưới đây có vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi, lợi nhuận bùng nổ, tiền nhiều tới mức không còn chổ để.

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