Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn, trong 8 ngày sắp tới (23/9 - 30/9): TOP 3 con giáp được Thần tài "gánh còng lưng", lộc lá bùng nổ tưng bừng, tiền chất cao như núi, cuộc sống sau này chẳng phai lo thiếu thốn

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 19:22

Tử vi dự đoán 3 con giáp dưới đây, trong 8 ngày sắp tới (23/9 - 30/9) hứa hẹn sẽ là những ngày vô cùng may mắn với những con giáp này.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán 3 con giáp dưới đây, trong 8 ngày sắp tới (23/9 - 30/9) Tam Hợp giúp cho các cặp đôi tuổi Sửu nếu đang cảm thấy xa cách, tình cảm cũng dần trở về quỹ đạo cũ, ngày càng khăng khít hơn. Các cặp đôi, mặt khác, có thể tham gia vào các lĩnh vực nghệ thuật cùng nhau để gia tăng hương vị tình yêu.

Thiên Tài ghé thăm mang lại vận may liên quan đến tài chính cho người tuổi Sửu, nhờ đó mà bạn cẩn trọng và khôn ngoan hơn, dễ kiếm được nhiều tiền hơn. Thậm chí có những lời khuyên giúp bạn tránh sai sót, tiết kiệm được lượng lớn tiền.

Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn, trong 8 ngày sắp tới (23/9 - 30/9): TOP 3 con giáp được Thần tài 'gánh còng lưng', lộc lá bùng nổ tưng bừng, tiền chất cao như núi, cuộc sống sau này chẳng phai lo thiếu thốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán 3 con giáp dưới đây, trong 8 ngày sắp tới (23/9 - 30/9) tuổi Dần được Thiên Ấn che chở nên có cơ hội thăng tiến bất ngờ. Con giáp này được cấp trên tín nhiệm, giao cho những trọng trách có tầm ảnh hưởng lớn, tạo cơ hội để phát triển khả năng bản thân cũng như khẳng định vị trí tại nơi làm việc.

Bản mệnh được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi đứng yên một chỗ vì rất uổng phí đó.

Thủy sinh Mộc báo hiệu nhân duyên tốt đẹp, bạn nên tranh thủ cơ hội này để chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Đào hoa vượng sẽ giúp con giáp này gặp gỡ, trò chuyện với nhiều đối tượng khác phái, nhưng nếu bạn cứ ở im một chỗ chờ đợi thì không biết khi nào mới có được tình yêu.

Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn, trong 8 ngày sắp tới (23/9 - 30/9): TOP 3 con giáp được Thần tài 'gánh còng lưng', lộc lá bùng nổ tưng bừng, tiền chất cao như núi, cuộc sống sau này chẳng phai lo thiếu thốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán 3 con giáp dưới đây, trong 8 ngày sắp tới (23/9 - 30/9), những ai cầm tinh con Rắn có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu.

Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống. Mọi ước muốn của con giáp này đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng. Chắc chắn không phô trương khi nói người tuổi Tỵ không thăng quan tiến chức thì cũng phát tài phát lộc trong thời gian tới.

Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn, trong 8 ngày sắp tới (23/9 - 30/9): TOP 3 con giáp được Thần tài 'gánh còng lưng', lộc lá bùng nổ tưng bừng, tiền chất cao như núi, cuộc sống sau này chẳng phai lo thiếu thốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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