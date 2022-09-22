Xui xẻo trong 4 ngày lên tiếp: 3 con giáp gặp sao quả tạ, bị tiểu nhân dòm ngó, liên tục vướng phải thị phi, đen lại càng đen

Xui xẻo tìm gặp 3 con giáp trong 4 ngày lên tiếp (23, 24, 25, 26/9) bị tiểu nhân hãm hại, liên tục vướng phải thị phi ở chỗ làm, tiền bạc thất thoát nhiều chóng mặt.

Tuổi Sửu Tử vi 12 con giáp nhận thấy, vận trong 4 ngày lên tiếp (23, 24, 25, 26/9) trình thăng trầm bất định khiến tuổi Sửu vừa là con giáp phát tài cuối tuần này nhưng đồng thời cũng đang bị tiểu nhân dòm ngó chẳng để yên đấy nhé. Thời gian này, bạn đừng có dại mà chọc giận vào kẻ xấu bụng, có chuyện gì thì cũng nín nhịn đi là hơn. Vốn cứ nghĩ vận trình của những chú Trâu có khoảng thời gian mà công việc ổn áp, tiền bạc cũng chẳng thiếu thốn gì. Song tiểu nhân sẽ khiến cho may mắn của bạn xen lẫn cả vận xui, nhất là trong công việc. Có thể có kẻ tiểu nhân đã ghen ghét và theo dõi bạn từ lâu, chỉ đợi bạn sơ suất để thừa cơ ném đá giấu tay.

Đáng buồn là tiểu nhân rất có thể sẽ nằm ngay bên cạnh tuổi Sửu, là những người mà có lẽ con giáp này không thể ngờ được là có ngày mình lại bị họ bán đứng. Mọi chuyện vì thế bỗng trở nên khó khăn rất nhiều lần mà con giáp này chưa tìm được cách để giải quyết triệt để. Bản mệnh cũng bởi vậy mà cảm thấy thất vọng, chán chường, có phần muốn buông xuôi vì không thấy được hy vọng phía cuối con đường. Nhưng bạn càng sa sút tinh thần như vậy thì càng đúng ý kẻ tiểu nhân, khiến cho mọi công sức bạn đổ ra từ trước đến giờ thành công cốc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tị Tử vi 12 con giáp nhận thấy, vận trong 4 ngày lên tiếp (23, 24, 25, 26/9) Thiên Quan rình rập, người tuổi Tỵ cần thận trọng giữ chặt túi tiền, bởi nguy cơ mất tiền của bạn rất cao. Những mánh khóe của kẻ tiểu nhân có thể khiến bạn đánh mất tiền bạc một cách không thể hiểu nổi. Vốn dĩ những chú Rắn rất tỉnh táo trong vấn đề tiền nong nhưng bạn có thể sẽ có quyết định sai lầm. Kẻ tiểu nhân dùng lời ngon lẽ ngọt để thuyết phục bản mệnh tin theo những điều phi lý đến mù quáng. Bản mệnh nếu cứ thấy lợi mà ham là sẽ dễ dàng sập bẫy của kẻ tiểu nhân gian ngoan, xảo quyệt kia thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng có bánh mì từ trên trời rơi xuống một cách dễ dàng mà không cần phải làm gì. Trong những ngày này Hỏa khí vượng, tâm trạng của tuổi Tỵ dễ nóng nảy vì những vấn đề hết sức nhỏ nhặt, khi đó bạn có xu hướng trút giận lên người thân. Đây là lý do dẫn đến trục trặc trong chuyện tình cảm gia đình. Các mối quan hệ vốn có sợi dây gắn kết bền chặt cũng trở nên lung lay, lỏng lẻo vì sự vô lý của bạn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tử vi 12 con giáp nhận thấy, vận trong 4 ngày lên tiếp (23, 24, 25, 26/9) Mão - Ngọ Tương Phá khiến không ít con giáp tuổi Ngọ đánh mất tiền bạc chỉ vì sự bất cẩn của mình. Hãy cẩn trọng hơn với ví tiền bạn nhé và cũng nên tránh xa những kẻ gian ở xung quanh bạn. Người tuổi Ngọ gặp khó khăn trong việc đáp ứng một thời hạn nào đó đã cận kề dưới sự tác động của Thiên Quan. Ngoài ra, một việc bất ngờ xảy đến khiến cho bạn càng bối rối vì không thể nào linh hoạt đáp ứng đủ cho mọi yếu tố liên quan. Ngũ hành tương sinh mang tới tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình yêu đôi lứa của con giáp tuổi Ngọ. Không những thế, lúc này gia đình là bến đỗ của bạn sau những phút giây làm việc đầy căng thẳng. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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