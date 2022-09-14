Đúng ngày mai (15/9/2022), kiếp tài án ngữ, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, kế hoạch đổ vỡ, cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại

Chuyện tình cảm trong ngày cũng không thể chủ quan, nhất là khi trong đầu con giáp này đang xuất hiện những suy nghĩ có phần đảo lộn. Dường như bạn quá coi trọng bản thân mình đến mức ích kỷ, không quan tâm tới cảm nhận của nửa kia, chỉ làm mọi thứ theo ý mình.

Cục diện Tương Phá tác động lên vận trình ngày mới của tuổi Ngọ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn với bạn do có tiểu nhân quấy phá. Kế hoạch dễ đổ bể nửa chừng, công sức bỏ ra như muối bỏ biển, chẳng thu hoạch được là bao. Tiếc rằng kẻ đó ở trong tối còn bạn ngoài sáng, sẽ rất khó để phát hiện ra chiêu trò của đối phương, cách duy nhất bạn có thể làm là hãy chuẩn chỉnh trong từng hành động, không để xảy ra sơ hở cho kẻ đó có cơ hội nắm thóp, gây bất lợi cho bạn.

Cục diện Tương Phá tác động lên vận trình ngày mới của tuổi Ngọ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn với bạn do có tiểu nhân quấy phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kiếp Tài giáng họa, dường như người tuổi Mùi đang quá nhạy cảm với những lời góp ý của người khác. Nếu nhận ra những lời góp ý ấy hoàn toàn xuất phát từ ý tốt thì trước tiên, bạn nên yên lặng lắng nghe vì quá trình ấy có thể giúp bạn rút ra nhiều điều.



Bạn cũng nên giữ tinh thần "dĩ hòa vi quý", hạn chế mâu thuẫn với bất kì ai và cũng không nên lo chuyện bao đồng. Khi có bất đồng xảy ra, bạn nên bình tĩnh chớ hành động nông nổi. Hỏa sinh Thổ, may mắn là quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng tốt đẹp. Nếu có vấn đề gì khúc mắc, bạn nên tâm sự với người thân để có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương có thể đưa ra nhiều giải pháp phù hợp giúp bạn.

Kiếp Tài giáng họa, dường như người tuổi Mùi đang quá nhạy cảm với những lời góp ý của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi hàng ngày 15/9/2022, dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tý có vẻ khá thiếu kiên nhẫn trong công việc vì dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ lễ. Bạn làm mọi việc một cách vội vã cốt để ứng phó cho xong. Chính vì thái độ này, bạn sẽ rất dễ vướng phải sai sót đấy. Chuyện làm ăn buôn bán cũng không mấy thuận lợi bởi bản mệnh có thể vướng phải những cuộc đôi co với khách hàng. Hãy tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chứ đừng vội phản ứng quá gay gắt, làm xấu đi hình ảnh của chính mình.



Thủy khắc Hỏa, đáng buồn hơn nữa là chuyện tình của của bạn và người ấy cũng không được thuận lợi lắm trong ngày hôm nay. Dường như hai người không hiểu được ý muốn của nhau lắm nên việc trao đổi gặp phải mội vài khó khăn.