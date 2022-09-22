Chúc mừng TOP 3 con giáp chuẩn bị chuyển mệnh trở thành đại gia chính hiệu, tiền tài cuồn cuộn, gánh bạc tỉ vào nhà, giàu sang phú quý ngập tràn trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 15:14

Trong 10 ngày tới (23/9 - 2/9), có 3 con giáp vận tiền tài cuồn cuộn, nắm bạc tỉ trong tay, giàu sang nhất xóm.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 10 ngày tới (23/9 - 2/9), Tam Hội xuất hiện trong những ngày này là lúc phù hợp để con giáp tuổi Tý triển khai các cuộc gặp gỡ bạn bè. Các hoạt động nhóm thực sự rất cần thiết và quan trọng trong thời điểm này. Hãy tìm ra những người đồng điệu về cảm xúc, suy nghĩ để cùng nhau đưa ra những kế hoạch thú vị nhé. Như thế bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả.

Rất nhiều vấn đề liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi Tý được xử lý, giải quyết trong 10  ngày này. Có thể bạn nhận được sự hỗ trợ của người thân để chi trả cho những khoản tiền của bạn đã không có khả năng đã lâu. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để bạn kiếm được thêm tiền bạc.

Chúc mừng TOP 3 con giáp chuẩn bị chuyển mệnh trở thành đại gia chính hiệu, tiền tài cuồn cuộn, gánh bạc tỉ vào nhà, giàu sang phú quý ngập tràn trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 10 ngày tới (23/9 - 2/9), Tam Hội mang lại sự hòa hợp trong các quyết định đối với người tuổi Dần. Đây là lúc liên quan đến các quyết định lớn như mua xe, mua nhà, kết hôn... Vì thế nên suy nghĩ thật kỹ trước những chọn lựa mà bạn đưa ra, bởi vì như thế bạn sẽ không hối tiếc vì những chọn lựa của mình.

Chính Tài mà các vấn đề về tiền bạc không còn gây sức ép lên con giáp tuổi Dần một chút nào nữa. Cuộc sống của bạn dễ thở hơn khi không phải loay hoay để xử lý chuyện tiền nong như suốt thời gian qua.

Chúc mừng TOP 3 con giáp chuẩn bị chuyển mệnh trở thành đại gia chính hiệu, tiền tài cuồn cuộn, gánh bạc tỉ vào nhà, giàu sang phú quý ngập tràn trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ sinh thời vốn thông minh, nhanh nhẹn hơn người, họ tài giỏi, luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Cộng thêm việc rất có trí làm giàu, sẵn sàng đối mặt mọi khó khăn, thử thách để vươn lên khẳng định mình. Khổ cực, gian nan không bao giờ trở thành vật cản mà thành nguồn động lực để con giáp này chứng minh năng lực với bản lĩnh của mình.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 10 ngày tới (23/9 - 2/9), những người tuổi Thân được quý nhân chiếu cố, ban phát cho nhiều cơ hội làm giàu có một không hai. Tiền bạc bỗng chốc ập đến chẳng ngờ, đời phất lên phơi phới, tha hồ sống trong sung sướng, an nhàn, cái giàu có đến với họ dửng dưng khiến chính bản thân họ còn thấy ngỡ ngàng.

Chúc mừng TOP 3 con giáp chuẩn bị chuyển mệnh trở thành đại gia chính hiệu, tiền tài cuồn cuộn, gánh bạc tỉ vào nhà, giàu sang phú quý ngập tràn trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Xui xẻo trong 4 ngày lên tiếp: 3 con giáp gặp sao quả tạ, bị tiểu nhân dòm ngó, liên tục vướng phải thị phi, đen lại càng đen

Xui xẻo trong 4 ngày lên tiếp: 3 con giáp gặp sao quả tạ, bị tiểu nhân dòm ngó, liên tục vướng phải thị phi, đen lại càng đen

Xui xẻo tìm gặp 3 con giáp trong 4 ngày lên tiếp (23, 24, 25, 26/9) bị tiểu nhân hãm hại, liên tục vướng phải thị phi ở chỗ làm, tiền bạc thất thoát nhiều chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 54 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia