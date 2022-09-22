Tháng 10 hưởng trọn lộc Trời: 3 con giáp chuẩn bị bước chân vào giới "siêu giàu", hốt rổ bạc núi vàng, vận may bùng nổ hơn người

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 15:48

Không lâu nữa sẽ bước sang tháng mới, 3 con giáp cực kì may mắn, luôn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân làm gì cũng hanh thông, thuận lợi tiền bạc ồ ạt đổ về.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo, bước sang tháng 10 sắp tới, Chính Tài dự báo nhiều con giáp tuổi Sửu rủng rỉnh tiền tiêu vì bản mệnh vừa nhận được lương, thưởng. Lúc này bạn có thể trả nợ hoặc mua món đồ mà mình thích từ lâu, thế nhưng đừng quên dành một phần tiết kiệm trước khi nghĩ tới việc chi tiêu bạn nhé.

Kim - Thổ tương sinh dự báo một ngày bùng nổ với nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đừng bỏ lỡ cơ hội chinh phục những người đang quan sát bạn bằng những hành động táo bạo, tự tin. Hẳn nhiên chúng ta ai cũng có những nỗi lo và băn khoăn riêng, nhưng đây không phải lúc để bước lùi.

Tháng 10 hưởng trọn lộc Trời: 3 con giáp chuẩn bị bước chân vào giới 'siêu giàu', hốt rổ bạc núi vàng, vận may bùng nổ hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tự vi dự báo, bước sang tháng 10 sắp tới, Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Dần có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ những trò may rủi. Bạn cần có cách chi tiêu phù hợp khoản tiền này chứ không nên lãng phí cho những món đồ phù phiếm, không thực sự cần thiết.

Những người chăm chỉ làm thêm cũng sẽ nhận được 1 khoản thù lao tương xứng với công sức lao động. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai, đừng vội hài lòng với thực tại nhé.

Tháng 10 hưởng trọn lộc Trời: 3 con giáp chuẩn bị bước chân vào giới 'siêu giàu', hốt rổ bạc núi vàng, vận may bùng nổ hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người cầm tinh con Rắn thông minh, lanh lợi hơn người, họ luôn biết tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp, cuộc sống. So với những con giáp khác, tuổi Tỵ thường gặt hái nhiều thành công hơn do biết tận dụng các mối quan hệ và nắm bắt cơ hội trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Thời gian qua, con giáp này đã gặp không ít khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, đến những tháng cuối năm 2022, đặc biệt là tháng 10 tới, tài vận của Tỵ sẽ có chuyển biến tích cực. Người tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, tạo điều kiện phát triển công danh sự nghiệp, cuộc sống thăng hoa, tiền kiếm được ngày một nhiều, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Tháng 10 hưởng trọn lộc Trời: 3 con giáp chuẩn bị bước chân vào giới 'siêu giàu', hốt rổ bạc núi vàng, vận may bùng nổ hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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