Tử vi dự đoán 3 con giáp có “Kiếp Tài giáng hoạ” trong ngày (16/11/2022). Sự nghiệp tài chính trên đà tụt dốc, thiếu thốn trăm đường. Tuổi Sửu công việc không được suôn sẻ, tài vận chán nản

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 09:35

Trong ngày hôm nay (16/11/2022) 3 con giáp có nhiều việc không suôn sẻ như mong muốn, công việc gặp nhiều khó khăn. Tiền bạc sa sút.

Tuổi Tý 

Tử vi dự đoán 3 con giáp có “Kiếp Tài giáng hoạ” trong ngày (16/11/2022). Sự nghiệp tài chính trên đà tụt dốc, thiếu thốn trăm đường. Tuổi Sửu công việc không được suôn sẻ, tài vận chán nản - Ảnh 1

Tử vi dự đoán trong ngày (16/11/2022), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển khó khăn, vất vả. Tiến độ công việc của người tuổi này có dấu hiệu trì trệ do bị tiểu nhân phá hoại, cản đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong ngày (16/11/2022), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển khó khăn, vất vả. Tiến độ công việc của người tuổi này có dấu hiệu trì trệ do bị tiểu nhân phá hoại, cản đường. Ngoài ra, việc gặp nhiều khó khăn nhưng bản mệnh chẳng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc rất vượng. Trái ngược với công việc, nguồn tài chính của con giáp này có dấu hiệu tăng cao nhờ có được thu nhập từ các công việc ngoài luồng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm đạt bước tiến mới. Mọi hiểu lầm và mâu thuẫn đều được bạn và người ấy giải quyết triệt để, từ đó tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ lần quan điểm sống. 

Giờ tốt trong ngày: 10h - 17h

Con số may mắn: 13, 30

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán 3 con giáp có “Kiếp Tài giáng hoạ” trong ngày (16/11/2022). Sự nghiệp tài chính trên đà tụt dốc, thiếu thốn trăm đường. Tuổi Sửu công việc không được suôn sẻ, tài vận chán nản - Ảnh 2

Tử vi dự đoán trong ngày (16/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế không mấy sáng sủa, chưa gặp được cơ may, đừng nản chí.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong ngày (16/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế không mấy sáng sủa, chưa gặp được cơ may, đừng nản chí.

Tình duyên: Vận trình tình cảm bình thường, có người chỉ là khách qua đường trong cuộc sống của bạn, đừng kỳ vọng vào những người không phù hợp, hãy để họ ra đi.

Công việc: Công việc hôm nay không mấy suôn sẻ, chưa tìm được công việc ưng ý thì không nên từ chức ngay, dù sao bây giờ tính cạnh tranh rất cao, rất có thể sẽ gặp khó khăn khi tìm một công việc phù hợp.

Tài lộc: Phải biết sử dụng những nguồn tài nguyên xung quanh mình để tạo ra của cải, tập trung vào các lĩnh vực khác, chẳng hạn như công việc phụ.

Sức khỏe: Tạm ổn, không được ăn đồ để qua đêm quá thường xuyên. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 13h

Con số may mắn: 30, 40

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán 3 con giáp có “Kiếp Tài giáng hoạ” trong ngày (16/11/2022). Sự nghiệp tài chính trên đà tụt dốc, thiếu thốn trăm đường. Tuổi Sửu công việc không được suôn sẻ, tài vận chán nản - Ảnh 3

Tử vi dự đoán trong ngày (16/11/2022) Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Thân phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt của đồng nghiệp hoặc đối thủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong ngày (16/11/2022) Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Thân phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt của đồng nghiệp hoặc đối thủ. Đáng buồn khi đó là sự cạnh tranh thiếu lành mạnh khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức hoặc phải chịu đựng nhiều điều bất công. 

Khi gặp khó khăn ở công việc hiện tại, bạn nên suy nghĩ để tìm ra ngọn nguồn vấn đề và có biện pháp để khắc phục, không nên trốn tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Chỉ có cách làm như vậy, bạn mới có thể trưởng thành và bản lĩnh hơn.

Thổ sinh Kim, may mắn gia đình luôn là hậu phương vững vàng cho bản mệnh. Dù ngoài xã hội phải vất vả thế nào đi nữa, bạn cũng luôn cảm thấy thư thái khi về đến nhà. Để nhẹ nhõm hơn, hãy tâm sự những khó khăn mình gặp phải cho người thân để mọi người có thể giúp bạn nhé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 33, 79

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo vào lúc 10h55 phút sáng ngày (15/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số.

Tử vi dự báo vào lúc 10h55 phút sáng ngày (15/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số.

Vận trình công việc, tài chính khởi sắc trong ngày (15/11/2022) diễn ra vô cùng suôn sẻ, có nhiều cải tiến bất ngờ.

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