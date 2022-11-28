Tử vi dự báo vào đúng 14h05 phút chiều ngày (30/11/2022) 3 con giáp có "Khí Tài đen đủi" tài chính bất ngờ tụt dốc, tiền tài thiếu thốn, sự nghiệp phát thu lỗ nặng nề, tiêu tốn tài sản.

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 07:35

Vận trình vô cùng kém sắc trong ngày (30/11/2022) 3 con giáp tài khí yếu kém, sự nghiệp khó mà thuận lợi, tiền tài thất thoát, đầu tư dễ thua lỗ.

Tuổi Dần 

Tử vi dự báo vào đúng 14h05 phút chiều ngày (30/11/2022) 3 con giáp có 'Khí Tài đen đủi' tài chính bất ngờ tụt dốc, tiền tài thiếu thốn, sự nghiệp phát thu lỗ nặng nề, tiêu tốn tài sản. - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào đúng 14h05 phút chiều ngày (30/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế xấu, tình cảm không ổn định, bốc đồng dễ dẫn đến thua lỗ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 14h05 phút chiều ngày (30/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế xấu, tình cảm không ổn định, bốc đồng dễ dẫn đến thua lỗ.

Tình duyên: Đừng bối rối trước sự thúc giục của cha mẹ, đường tình duyên hôm nay ở mức trung bình, dễ gặp được người khác giới thích mình nhưng khả năng đón nhận của bản thân không cao.

Công việc: Công việc hôm nay không tốt, thời cơ không tốt, công việc dễ gặp trắc trở, dễ gây đàm tiếu do buông thả, tự cao tự đại, nên lý trí hơn thì tốt hơn.

Tài lộc: Tài vận hôm nay không tệ, tuy bạn tiêu xài hoang phí nhưng về cơ bản vẫn có thể sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan, thực sự có thể mang lại lợi ích cho bản thân.

Sức khỏe: Chú ý huyết áp, đừng để huyết áp tăng thường xuyên. 

Tuổi Mão

Tử vi dự báo vào đúng 14h05 phút chiều ngày (30/11/2022) 3 con giáp có 'Khí Tài đen đủi' tài chính bất ngờ tụt dốc, tiền tài thiếu thốn, sự nghiệp phát thu lỗ nặng nề, tiêu tốn tài sản. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào đúng 14h05 phút chiều ngày (30/11/2022) cho thấy cho thấy vận trình công việc của tuổi Mão không được suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 14h05 phút chiều ngày (30/11/2022) cho thấy cho thấy vận trình công việc của tuổi Mão không được suôn sẻ. Bản mệnh gặp khó khăn trong những phần việc đã được phân công và xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn nên nhìn nhận lại những sai sót của bản thân để điều chỉnh cho phù hợp thay vì chỉ trích người khác.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Bản mệnh có nguy cơ hao hụt tài chính vào những dự án đầu tư do thiếu kinh nghiệm. Nếu là lần đầu tham gia đầu tư vào lĩnh vực mới, con giáp này nên nhờ đến sự hỗ trợ của những chuyên gia trong ngành hoặc những người giàu kinh nghiệm nếu không muốn tiếp tục thua lỗ.

Tình cảm: Vận trình tình duyên nhiều tranh cãi. Bạn và đối phương đang gặp nhiều rắc rối trong công việc nên tâm trạng không thoải mái. Hai bạn trở nên nhạy cảm nên chỉ cần một lời nói không hai của người còn lại cũng có thể phát sinh mâu thuẫn.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo vào đúng 14h05 phút chiều ngày (30/11/2022) 3 con giáp có 'Khí Tài đen đủi' tài chính bất ngờ tụt dốc, tiền tài thiếu thốn, sự nghiệp phát thu lỗ nặng nề, tiêu tốn tài sản. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào đúng 14h05 phút chiều ngày (30/11/2022). Người tuổi Ngọ có một tuần căng thẳng. Khối lượng công việc quá tải khiến bạn phải cố gắng quá sức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự báo vào đúng 14h05 phút chiều ngày (30/11/2022). Người tuổi Ngọ có một tuần căng thẳng. Khối lượng công việc quá tải khiến bạn phải cố gắng quá sức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe

 

Bạn nên lên kế hoạch chi tiết để giảm tải áp lực và tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi khi cần thiết. Nếu cảm thấy việc gì vượt quá khả năng của mình, bạn cũng nên chủ động nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.

 

Tình hình tài chính khá ảm đạm, lại thêm ảnh hưởng của Đại Hao khiến bạn có xu hướng mua sắm khá nhiều. Khi mở hầu bao, bạn thấy lý do nào cũng có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế, chỉ cần cân nhắc lại một chút, bạn có thể giảm bớt được rất nhiều khoản để có thể để dành tiết kiệm đấy.

Trong chuyện tình cảm, bạn thường cảm thấy buồn và có chút chạnh lòng khi so sánh một nửa của mình với chồng/vợ của người khác. Thực tế là việc này chẳng ích gì. Mỗi người có một thế mạnh riêng, thay vì việc soi mói, bạn nên trân trọng mối quan hệ của mình ở hiện tại. 

 

Với người độc thân, bạn có vẻ khá thờ ơ với chuyện yêu đương. Thậm chí, bạn còn có những suy nghĩ tiêu cực, vì thế mà bạn luôn tìm cách từ chối những người chủ động đến với mình.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán 97% vào ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp "Trúng vận đổi đời" sự nghiệp thăng tiến bất ngờ mọi kế hoạch điều diễn ra như ý nguyện, tài lộc rất vượng sắc, tiền tài đếm mỏi tay. Tuổi Mùi có Chính Tài che chở êm ấm nhất tuần.

Tử vi dự đoán 97% vào ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp "Trúng vận đổi đời" sự nghiệp thăng tiến bất ngờ mọi kế hoạch điều diễn ra như ý nguyện, tài lộc rất vượng sắc, tiền tài đếm mỏi tay. Tuổi Mùi có Chính Tài che chở êm ấm nhất tuần.

Vận trình khởi sắc trong ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp được hưởng nhiều cát khí trong ngày Lục Hợp độ mệnh. Các kế hoạch công việc mà con giáp này đang tiến hành đều mang tới kết quả như ý.

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