Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (1/8 – 10/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn “ăn nên làm ra”, tiền về như lũ, phất lên giàu có, của nả nhiều không đếm xuể, cả đời hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 11:31

Trong vòng 10 ngày tới (1/8 – 10/8 âm lịch), 3 tuổi may mắn về đường tài lộc “ăn nên làm ra”, tiền tài ổn định, làm gì cũng may mắn, vạn sự hanh thông.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn hiền lành, chịu khó, không ngại đối mặt với thử thách. Con giáp này có thể không xuất thân từ gia đình khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có cho bản thân. Họ có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Tử vi học nói rằng, năm 2022, tuổi Thân sẽ có bước đột phá bất ngờ, đặc biệt là vào 10 ngày tới (1/8 – 10/8 âm lịch). Từ giờ đến Rằm tháng 6 âm lịch, những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng may mắn, vạn sự hanh thông. Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (1/8 – 10/8 âm lịch), sự nghiệp của con giáp này sẽ thăng hoa, làm ăn thịnh vượng, tiền tài đủ đầy.

Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (1/8 – 10/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn “ăn nên làm ra”, tiền về như lũ, phất lên giàu có, của nả nhiều không đếm xuể, cả đời hưng thịnh - Ảnh 1
Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (1/8 – 10/8 âm lịch), người Tuổi Thân may mắn “ăn nên làm ra”, tiền về như lũ, phất lên giàu có. (Ảnh minh họa: Weibo)

Tuổi Tỵ

Các bạn thuộc con giáp Rắn, trong vòng 10 ngày tới (1/8 – 10/8 âm lịch), tuổi Tỵ tiền vào nhà nhiều như gió, phúc khí nối tiếp nhau, từ đó công thành danh toại, phú quý. Thu nhập tăng vọt, tài lộc dồi dào, ngân khố nhỏ cuối cùng cũng sẽ đầy, khi về già giàu có chi tiêu nhiều hơn, sự nghiệp sẽ thăng hoa.

Bản mệnh của người tuổi Tỵ này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về mặt tài chính. Điểm sáng lớn nhất là thu nhập tới từ các công việc phụ. Các khoản thu đổ về dồn dập làm người tuổi Tỵ càng sung túc, giàu sang. Bạn còn được hoàn trả một món nợ lớn, khiến tài khoản tăng dư chóng mặt.

Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (1/8 – 10/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn “ăn nên làm ra”, tiền về như lũ, phất lên giàu có, của nả nhiều không đếm xuể, cả đời hưng thịnh - Ảnh 2

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có một tuần khá bình an khi không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Bạn có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. 

Càng về cuối tuần, bạn sẽ càng nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những tháng cuối cùng của năm 2022.  

Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (1/8 – 10/8 âm lịch), tuổi Mùi cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân mình. Con giáp may mắn tuần này có thể tham gia các trải nghiệm dịch chuyển, có thể là đi công tác hoặc đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân. Rất có thể trong những chuyến đi ấy, bạn sẽ gặp được người thực sự phù hợp với mình.

Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (1/8 – 10/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn “ăn nên làm ra”, tiền về như lũ, phất lên giàu có, của nả nhiều không đếm xuể, cả đời hưng thịnh - Ảnh 3
Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (1/8 – 10/8 âm lịch), tuổi Mùi phất lên giàu có, của nả nhiều không đếm xuể, cả đời hưng thịnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh bạn có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư. Bạn chẳng ngại làm người dẫn đầu xu hướng, thế nên khoản tiền lời lãi chảy vào túi bạn đầu tiên cũng là điều hiển nhiên. Tuần này, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo lắng gì.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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