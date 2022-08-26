Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9), 3 con giáp tình duyên nở rộ, đi đến đâu hút “vệ tinh” đến đó, trúng số bất ngờ, tiền về như lũ, sung túc, giàu sang, tài khoản dư tăng liên tục, phúc khí ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 11:01

Tử vi dự đoán trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9), 3 tuổi sau đây may mắn được ơn trên ban phước lành tình duyên nở rộ, đi đến đâu hút “vệ tinh” đến đó, vận trình lên như diều gặp gió.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn hiền lành, sống dĩ hòa vĩ quý, luôn nghĩ cho người xung quanh nên cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ khi cần. Đa số người tuổi Mão không có tham vọng về cuộc sống giàu sang nhưng họ luôn nỗ lực không ngừng để cuộc sống được đủ đầy, bình yên. Con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tử vi học nói rằng, tuổi Mão có thể đã gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Tuy nhiên, trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9) cuộc sống của con giáp này sẽ có thay đổi. Người tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi lại gặp thời, gặp thế nên có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc, kiếm được nhiều tiền.

Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9), 3 con giáp tình duyên nở rộ, đi đến đâu hút “vệ tinh” đến đó, trúng số bất ngờ, tiền về như lũ, sung túc, giàu sang, tài khoản dư tăng liên tục, phúc khí ngập tràn - Ảnh 1
Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9), Tuổi Mão trúng số bất ngờ, tiền về như lũ, sung túc, giàu sang. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu dù làm gì đi chăng nữa thì cũng là người chỉn chu và theo đuổi đến cùng trong công việc. Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9), vận may dẫn đầu, tài lộc tăng vọt, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn “ăn nên làm ra”, có nhiều cơ hội. Các khía cạnh mở ra một khởi đầu thuận lợi, không chỉ với sự giúp đỡ của quý nhân xung quanh, bạn còn thoải mái và tự do trong việc tìm kiếm tiền bạc, thu nhập của bạn tăng lên vùn vụt, bạn sẽ dễ dàng mua được nhà và xe hơn trong tương lai.

Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9), 3 con giáp tình duyên nở rộ, đi đến đâu hút “vệ tinh” đến đó, trúng số bất ngờ, tiền về như lũ, sung túc, giàu sang, tài khoản dư tăng liên tục, phúc khí ngập tràn - Ảnh 2

Tuổi Hợi

Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9) tuổi Hợi có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp. 

Nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bạn có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Bạn khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ đấy. Người độc thân lúc này sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Bạn dành cho người chân thành với mình cơ hội để trò chuyện gần gũi hơn.

Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9), 3 con giáp tình duyên nở rộ, đi đến đâu hút “vệ tinh” đến đó, trúng số bất ngờ, tiền về như lũ, sung túc, giàu sang, tài khoản dư tăng liên tục, phúc khí ngập tràn - Ảnh 3
Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9), con giáp tuổi Hợi tình duyên nở rộ, đi đến đâu hút “vệ tinh” đến đó. (Ảnh minh họa: Internet)

Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bạn tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Hãy tận dụng những buổi hẹn ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ nhé. 

 * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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