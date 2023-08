Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9), 3 con giáp tình duyên nở rộ, đi đến đâu hút “vệ tinh” đến đó, trúng số bất ngờ, tiền về như lũ, sung túc, giàu sang, tài khoản dư tăng liên tục, phúc khí ngập tràn

Người tuổi Mão vốn hiền lành, sống dĩ hòa vĩ quý, luôn nghĩ cho người xung quanh nên cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ khi cần. Đa số người tuổi Mão không có tham vọng về cuộc sống giàu sang nhưng họ luôn nỗ lực không ngừng để cuộc sống được đủ đầy, bình yên. Con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Những người tuổi Sửu dù làm gì đi chăng nữa thì cũng là người chỉn chu và theo đuổi đến cùng trong công việc. Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9), vận may dẫn đầu, tài lộc tăng vọt, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn “ăn nên làm ra”, có nhiều cơ hội. Các khía cạnh mở ra một khởi đầu thuận lợi, không chỉ với sự giúp đỡ của quý nhân xung quanh, bạn còn thoải mái và tự do trong việc tìm kiếm tiền bạc, thu nhập của bạn tăng lên vùn vụt, bạn sẽ dễ dàng mua được nhà và xe hơn trong tương lai.

Tuổi Hợi

Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9) tuổi Hợi có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp.

Nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bạn có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Bạn khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ đấy. Người độc thân lúc này sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Bạn dành cho người chân thành với mình cơ hội để trò chuyện gần gũi hơn.

Trong vòng 7 ngày tới (27/8 – 2/9), con giáp tuổi Hợi tình duyên nở rộ, đi đến đâu hút “vệ tinh” đến đó. (Ảnh minh họa: Internet)

Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bạn tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Hãy tận dụng những buổi hẹn ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ nhé.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.