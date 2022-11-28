Tử vi dự báo trong ngày (28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ áp lực kinh tế, không thích hợp ra ngoài tiêu xài hoang phí.

Tử vi dự báo trong ngày (28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ áp lực kinh tế, không thích hợp ra ngoài tiêu xài hoang phí.

Tình duyên: Sẽ có người theo đuổi bạn, nhưng bản thân bạn lại không có tình cảm gì với đối phương nên dễ bị cho là kiêu căng, vô tình.

Công việc: Nên tránh xa loại tiểu nhân không thân thiện với mình, bởi vì dây dưa với đối phương chỉ làm hao tổn sức lực của bạn rất nhiều, không thể hoàn thành tốt công việc của mình.

Tài lộc: Sụt giảm, nếu không có người đứng ra giúp đỡ thì tiền bạc của bạn sẽ dễ dàng bị người khác lừa gạt, cách tốt nhất là bạn không nên quá tin tưởng bất kỳ ai trong ngày hôm nay.

Sức khỏe: Hư hao, không thích hợp ăn nhậu, uống bia, rượu.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo trong ngày (28/11/2022) cho thấy tuổi Hợi gặp sai sót. Cục diện Tương Hình khiến bản mệnh đưa ra những quyết định thiếu chuẩn xác Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (28/11/2022) cho thấy tuổi Hợi gặp sai sót. Cục diện Tương Hình khiến bản mệnh đưa ra những quyết định thiếu chuẩn xác và chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Con giáp này phải mất khoản thời gian dài để khắc phục hậu quả và nghe chỉ trích từ người khác.

Tài vận: Vận trình tài lộc không thoải mái. Bản mệnh không có tin tức về những khoản thù lao cho công việc tay trái của mình. Ngoài ra, công việc kinh doanh cũng chưa đi vào ổn định nên không thể thu về nguồn tài chính như mong đợi.

Tình cảm: Vận trình tình duyên trầm lắng. Con giáp này dành nhiều thời gian cho công việc thay vì bên cạnh nửa kia của mình. Điều này khiến mối quan hệ dần trở nên xa cách và thiếu bền chặt.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo trong ngày (28/11/2022). Người tuổi Ngọ có một tuần căng thẳng. Khối lượng công việc quá tải khiến bạn phải cố gắng quá sức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (28/11/2022). Người tuổi Ngọ có một tuần căng thẳng. Khối lượng công việc quá tải khiến bạn phải cố gắng quá sức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bạn nên lên kế hoạch chi tiết để giảm tải áp lực và tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi khi cần thiết. Nếu cảm thấy việc gì vượt quá khả năng của mình, bạn cũng nên chủ động nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.

Tình hình tài chính khá ảm đạm, lại thêm ảnh hưởng của Đại Hao khiến bạn có xu hướng mua sắm khá nhiều. Khi mở hầu bao, bạn thấy lý do nào cũng có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế, chỉ cần cân nhắc lại một chút, bạn có thể giảm bớt được rất nhiều khoản để có thể để dành tiết kiệm đấy.

Trong chuyện tình cảm, bạn thường cảm thấy buồn và có chút chạnh lòng khi so sánh một nửa của mình với chồng/vợ của người khác. Thực tế là việc này chẳng ích gì. Mỗi người có một thế mạnh riêng, thay vì việc soi mói, bạn nên trân trọng mối quan hệ của mình ở hiện tại.

Với người độc thân, bạn có vẻ khá thờ ơ với chuyện yêu đương. Thậm chí, bạn còn có những suy nghĩ tiêu cực, vì thế mà bạn luôn tìm cách từ chối những người chủ động đến với mình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.