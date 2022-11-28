Tử vi dự báo kể từ 13h00 phút trưa ngày (30/11/2022) 3 con giáp nên cẩn thận “Vận khí đen đủi theo mình” đón nhận nhiều điều chẳng lành. Nên ngó trước ngó sau, có kẻ xấu rình rập.

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 09:00

Vận trình trong ngày (30/11/2022) tài lộc đen đủi 3 con giáp gặp nhiều bất lợi trong công việc, tài chính khó khăn.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo kể từ 13h00 phút trưa ngày (30/11/2022) 3 con giáp nên cẩn thận “Vận khí đen đủi theo mình” đón nhận nhiều điều chẳng lành. Nên ngó trước ngó sau, có kẻ xấu rình rập. - Ảnh 1

Tử vi dự báo đúng 13h00 phút trưa ngày (30/11/2022) của tuổi Tý không thuận lợi trong công việc. Dưới tác động của cục diện Tương hại nên bạn làm gì cũng gặp rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 13h00 phút trưa ngày (30/11/2022) của tuổi Tý không thuận lợi trong công việc. Dưới tác động của cục diện Tương hại nên bạn làm gì cũng gặp rắc rối. Lời khuyên cho con giáp này là bình tĩnh giải quyết từng vấn đề và nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nếu thật sự cần thiết.

Tài vận: Vận trình tài lộc không có vấn đề. Con giáp này thông qua các mối quan hệ mà tìm được nhiều khách hàng với những án giá trị cao. Trong thời gian tới, bạn sẽ nhận lại được khoản nhuận hậu hĩnh và không lo về tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có chút thử thách. Ngũ hành xung khắc khiến cho gia đình có chút không hài lòng về mối quan hệ của bạn với người yêu. Tuy nhiên, chỉ cần cả hai kiên trì và cố gắng thuyết phục sẽ nhanh chóng có được sự chấp thuận và chúc phúc.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo kể từ 13h00 phút trưa ngày (30/11/2022) 3 con giáp nên cẩn thận “Vận khí đen đủi theo mình” đón nhận nhiều điều chẳng lành. Nên ngó trước ngó sau, có kẻ xấu rình rập. - Ảnh 2

Tử vi dự báo đúng 13h00 phút trưa ngày (30/11/2022)  cho thấy người tuổi Thân vận thế không tốt, phải biết ranh giới, giới hạn, đừng quá đà. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 13h00 phút trưa ngày (30/11/2022)  cho thấy người tuổi Thân vận thế không tốt, phải biết ranh giới, giới hạn, đừng quá đà. 

Tình duyên: Đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tình yêu của người khác, đây là việc làm vô cùng trái đạo lý mà hủy hoại tình cảm của người khác, phải biết giữ mình trong sạch.

Công việc: Bạn sẽ có vận trình sự nghiệp không tốt, tính tình không tốt đặc biệt dễ nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc với đồng nghiệp.

Tài lộc: Đừng nên có tư tưởng nhỏ nhen, rẻ rúng, người khác càng phát hiện ra thì tổn thất càng nghiêm trọng.

Sức khỏe: Bình thường, nên hạn chế ăn đồ dầu mỡ, chiên rán. 

Tuổi Dần

Tử vi dự báo kể từ 13h00 phút trưa ngày (30/11/2022) 3 con giáp nên cẩn thận “Vận khí đen đủi theo mình” đón nhận nhiều điều chẳng lành. Nên ngó trước ngó sau, có kẻ xấu rình rập. - Ảnh 3

Tử vi dự báo đúng 13h00 phút trưa ngày (30/11/2022), Tương Hình ám hại, người tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 13h00 phút trưa ngày (30/11/2022), Tương Hình ám hại, người tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Bạn cần chú ý cách cư xử, không nên hống hách, đắc tội với người khác. 

Mỗi khi có bất đồng ý kiến nổ ra, bạn cũng chớ nên nóng nảy, nói năng mất kiểm soát, đẩy mình vướng vào cảnh thị phi, tranh chấp. Tốt nhất, bạn cần lắng nghe đối phương nhiều hơn để có thể dần dần tìm ra phương án giải quyết vấn đề thích hợp nhất.  

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang tiến triển ngày một ổn định. Hai người biết thông cảm và bao dung cho nhau, không còn xét nét nhau những lỗi lầm nhỏ bé. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người có thể tính chuyện xa xôi hơn. 
 Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán 97% vào ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp "Trúng vận đổi đời" sự nghiệp thăng tiến bất ngờ mọi kế hoạch điều diễn ra như ý nguyện, tài lộc rất vượng sắc, tiền tài đếm mỏi tay. Tuổi Mùi có Chính Tài che chở êm ấm nhất tuần.

Tử vi dự đoán 97% vào ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp "Trúng vận đổi đời" sự nghiệp thăng tiến bất ngờ mọi kế hoạch điều diễn ra như ý nguyện, tài lộc rất vượng sắc, tiền tài đếm mỏi tay. Tuổi Mùi có Chính Tài che chở êm ấm nhất tuần.

Vận trình khởi sắc trong ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp được hưởng nhiều cát khí trong ngày Lục Hợp độ mệnh. Các kế hoạch công việc mà con giáp này đang tiến hành đều mang tới kết quả như ý.

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