Tử vi dự báo hôm nay ngày 18/12/2022, Thần Tài “báo mộng”, 3 con giáp này đắc tài sai lộc, quý nhân giúp sức, sự nghiệp hanh thông, tiền tài đầy ắp
- Đúng hôm nay, thứ Chủ Nhật 18/12/2022, 3 con giáp PHÚ QUÝ GHÉ NHÀ, tài lộc nở rộ, bạc vàng thênh thang, sự nghiệp lên mây, công danh khởi sắc phất lên ào ào, sớm mua nhà cũng tậu xe
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Tuổi Tý
Người tuổi Tý vui tính, hài hước, rất thích kết giao với bạn bè mới. Con giáp này rất may mắn, họ bỏ ra bao nhiêu thì thu lại về kết quả gấp nhiều lần những gì đã bỏ ra nên cuộc sống rất ung dung, tự tại.
Tử vi dự báo hôm nay ngày 18/12/2022, Cung tài bạch của người tuổi Tý vì xuất hiện “Thiên Thái Quý Nhân” và “Đức Hồng Quý Nhân” nên tài vận tăng lên không ngừng. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn thu nhập sẽ tăng lên nhanh chóng, các khoản tiền lớn nhỏ sẽ thi nhau chảy vào túi người tuổi Tý thời gian giữa tháng 10.
Ngoài ra, tài vận tốt cũng thúc đẩy vận đào hòa của con giáp này. Những người tuổi Tý độc thân sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình thầm thương trộm nhớ và do được Nguyệt Lão se duyên nên chắc chắn sẽ có được một kết quả viên mãn.
Tuổi Thân
Tử vi hôm nay ngày 18/12/2022,Người tuổi Thân luôn biết nắm bắt những cơ hội quý giá để đạt được địa vị và tiền tài. Họ nhạy bén với tài chính. Dù theo số mệnh, người tuổi Thân không có số giàu có nhưng nhờ thói quen tiết kiệm, siêng năng, khéo léo, họ có thể giành cơ hội giàu sang. Đây là con giáp tinh ranh, sắc sảo nên dễ đạt thành công lớn.
Tuổi Thìn
Đa số người tuổi Thìn là người có số hưởng, ngậm thìa vàng từ khi sinh ra. Vì thế càng lớn tuổi thì công danh sự nghiệp của họ càng rộng mở, thăng tiến như diều gặp gió. Con giáp này thường có nhiều thành công, tài lộc khi còn trẻ.
Nếu tuổi Thìn không sinh ra trong gia đình tầm trung thì đây là kiểu người bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh để thành công vang dội. Tử vi ngày 18/12/2022, trong thời gian cuối năm, họ sẽ có nhiều cơ hội đổi đời, chuyển đổi vận thế ngoạn mục
(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.