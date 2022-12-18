Dự đoán tử vi tuần mới (19/12 – 25/12): Ngọc Hoàng mở kho phát vàng, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, giàu có bất ngờ, làm ăn phát đạt, ngồi im lộc cũng tự tìm đến cửa, của nả dư đôi

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 03:27

Tử vi dự báo tuần mới (19/12 – 25/12), 3 con giáp dưới đây trúng đậm tiền tài, giàu có bất ngờ, làm ăn phát đạt, ngồi im lộc cũng tự tìm đến cửa, của nả dư đôi

Tuổi Thìn

Thông minh, bản lĩnh và tràn đầy nhiệt huyết nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Thìn đã có của ăn của để, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Sự quyết đoán, ham học hỏi cũng là tố chất giúp Thìn có sự nghiệp hanh thông, càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền.

Dự đoán tử vi tuần mới (19/12 – 25/12): Ngọc Hoàng mở kho phát vàng, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, giàu có bất ngờ, làm ăn phát đạt, ngồi im lộc cũng tự tìm đến cửa, của nả dư đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo tuần mới (19/12 – 25/12), con giáp giàu sang này sẽ được trời Phật chấm số đỏ, làm một hưởng mười, làm sương sương tiền về ngập két. Tháng 12 phú quý an nhàn, tình tiền viên mãn, cuối năm ăn Tết cực to, không cần suy nghĩ chuyện tiền nong chính là lá số tử vi của Thìn.

Tuổi Tỵ

Có gan làm giàu, mưu trí và cực khéo léo trong đối nhân xử thế nên chẳng ai có thể ghét Tỵ. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nên cuộc sống của Tỵ thuận lợi, may mắn hơn người. Đã có những lúc Tỵ tưởng chừng như mất trắng tất cả nhưng nhờ hưởng phúc lộc của trời nên kẻ xấu dù muốn cũng chẳng làm gì được.

Dự đoán tử vi tuần mới (19/12 – 25/12): Ngọc Hoàng mở kho phát vàng, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, giàu có bất ngờ, làm ăn phát đạt, ngồi im lộc cũng tự tìm đến cửa, của nả dư đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tử vi tuần mới (19/12 – 25/12), Lộc lá vây quanh, vận may ùa vào nhà nên Tỵ sẽ có thời gian vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý. Cuối năm nằm trên đống vàng, tình duyên viên mãn, ngày càng thăng hoa là những gì Tỵ xứng đáng nhận được trong những ngày tới.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp dám dấn thân, có trách nhiệm trong công việc nên từ đồng nghiệp, cấp trên đến đối tác ai cũng quý mến. Đây chính là lý do vì sao dù không được sinh ra trong nhung lụa nhưng Tuất vẫn ngập trong biển tiền, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt.

Dự đoán tử vi tuần mới (19/12 – 25/12): Ngọc Hoàng mở kho phát vàng, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, giàu có bất ngờ, làm ăn phát đạt, ngồi im lộc cũng tự tìm đến cửa, của nả dư đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tử vi tuần mới (19/12 – 25/12), những tháng đầu năm bị tiểu nhân ngáng đường nên Tuất làm cật lực vẫn không có được bất cứ thành công nào. Thế nhưng, bước chân vào tháng 11 Tuất sẽ một bước đổi đời, phát tài cực to. Đặc biệt, trong 15 ngày tới nhờ được thần tài điểm danh nên con giáp giàu có này sẽ có bạc tỷ trong tay, sung sướng như tiên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Ngày mai, Chủ Nhật ngày 18/12/2022, Thần Tài trao tấm vé vàng, 3 con giáp hiền lành sinh phú quý, trúng số độc đắc, năm 2022 “nghèo rớt mùng tơi” cuối năm đổi đời ngoạn mục, giàu lên vù vù

Ngày mai, Chủ Nhật ngày 18/12/2022, Thần Tài trao tấm vé vàng, 3 con giáp hiền lành sinh phú quý, trúng số độc đắc, năm 2022 “nghèo rớt mùng tơi” cuối năm đổi đời ngoạn mục, giàu lên vù vù

Tử vi dự báo ngày mai, Chủ Nhật ngày 18/12/2022, 3 con giáp này hiền lành sinh phú quý, trúng số độc đắc, năm 2022 “nghèo rớt mùng tơi” cuối năm đổi đời ngoạn mục, giàu lên vù vù.

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