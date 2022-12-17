Vốn bản tính linh động, luôn biết cách nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão đã sớm gặp cơ duyên tốt đẹp từ cuối năm 2022. Tử vi dự báo sang ngày mai, Chủ Nhật (18/12), nếu bạn không bỏ lỡ cơ hội thì hứa hẹn rằng công việc sẽ phát đạt, đời sống sung túc, đủ đầy và không còn phải bận lòng vì ít tiền nữa.

Không những thế, những tuổi Mẹo còn “đẹp” luôn cả vận đào hoa, vận may bất ngờ ập tới. Với ai đang độc thân, nếu muốn tìm “người ấy” thì hãy can đảm, “mặt dày” lên một xíu và nhanh chóng theo đuổi, ắt sẽ có hồi đáp.

Từ đầu năm 2022, người tuổi Thìn dần thay đổi tích cực hơn. Bởi cung Nô Bộc vừa có sao Hà Tài chiếu rọi nên tài lộc được phát triển, thoát khỏi vận hạn sa sút trước đây. Nếu biết nắm giữ cơ hội làm ăn, tập trung và liên tục cố gắng thì mới có thể thành công, tài lộc sẽ hanh thông, giàu có ngay trước mắt và cuộc sống sung túc ngập tràn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, Chủ Nhật (18/12), một vài người tuổi Thìn có thể bất chợt gặp phải sao hung tinh tác động đến sức khỏe. Do đó, bạn cần lưu ý đề phòng bệnh thấp khớp hay các vấn đề về đường hô hấp. Ngoài ra, ai mắc bệnh về dạ dày, đau bụng do ăn uống thất thường thì cần tập thể thao, chạy bộ nhiều hơn vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 18/12, cung tài lộc của người tuổi Dần cũng vừa có sao may mắn Thiên Giải chiếu rọi. Nhờ đó, mọi việc sẽ tốt hơn trước và vận hạn về tiền tài cũng không còn “khốn đốn”. Thời vận đến, đường tài lộc sẽ thuận lợi, đặc biệt là khi biết giữ lấy thời cơ thì hẳn sẽ tiêu tiền không cần lo nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, vài người tuổi Dần sẽ được Nguyệt Lão “nối dây tơ hồng” và tìm được nửa kia của cuộc đời. Song, tuổi Dần cần phải chú trọng sức khỏe, thả lỏng tinh thần và nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy cố gắng dung hòa mọi thứ và tiếp tục cố gắng thì tương lai ắt sẽ rực rỡ, huy hoàng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.