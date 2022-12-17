Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp tài lộc thênh thang, tiền chảy ào ào đầy túi, gánh bạc vàng nặng trĩu vai, sự nghiệp thăng quan, công danh tiến chức lên vù vù, ngồi im của nả cũng tự đến

Những người tuổi Rồng độc lập, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp. Họ là những người không để người khác phải lo lắng vì việc không hoàn thành nhiệm vụ.

Tử vi dự báp hôm nay, thứ Bảy ngày 17/12/2022, tổng thể tài vận của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về công danh. Con giáp này cũng giành được lợi thế trong các dự án mới, làm ăn với đối tác thuận lợi hơn. Chính sự "tỏa sáng" này mà con giáp tuổi Thìn nhận được sự quan tâm của các quý nhân. Tương lai, họ có thể đạt được nhiều cơ hội và lợi ích to lớn hơn.

Công việc nào được lãnh đạo giao, con giáp này đều hoàn thành suất sắc, khiến lãnh đạo phải chú ý, tán thưởng. Con giáp tuổi Thìn có thể nói là những người có sức mạnh, thông minh và nhạy cảm. Trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ có đủ năng lực và trí tuệ để luôn luôn hành xử như "cá gặp nước", mọi sự trót lọt, suôn sẻ.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con người đơn giản, không có nhiều mưu mô. Họ sống hòa đồng, gần gũi nên được mọi người yêu mến. Trong công việc, tuổi Thân luôn cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý của mọi người để hoàn thiện bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 17/12/2022, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội trong công việc, tài lộc ngày một vượng phát. Bản mệnh đưa ra được những ý kiến sáng tạo, có hiệu quả nên được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ủng hộ. Tuổi Thân đang làm kinh doanh cũng gặp cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn tốt, tiền tài dồi dào hơn trước.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 17/12/2022, là thời điểm cát tinh hoạt động mạnh mẽ, vì thế người tuổi Mão nên tranh thủ tạo dựng mối thân tình với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Điều này góp phần trợ giúp vững chắc cho sự nghiệp, bạn thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, khó khăn đôi khi vẫn sẽ xuất hiện trong công việc, nhưng nhờ nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, bạn có thể vượt qua một cách dễ dàng. Hơn nữa, đối phương còn giúp bạn chiếm được cảm tình của mọi người tại nơi làm việc, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển tốt hơn trong sự nghiệp.

Những cơ hội học tập và kiếm tiền cũng đến với bạn khá dồn dập. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn nên làm việc chăm chỉ, tập trung và luôn quan sát để nhận biết đâu là thời cơ mình nên nhanh chóng nắm bắt. Làm được như vậy, cuộc sống của bạn sẽ nhanh chóng khởi sắc.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.