Tử vi dự báo đúng 13h01 phút trưa ngày (26/11/2022) 3 con giáp "Cục diện xoay chuyển, Tự Hình cản trở" tài chính eo hẹp, vận may yếu kém, sự nghiệp nhiều rắc rối. Tuổi Sửu dễ bị người đời đàm tiếu.

Tử vi dự báo đúng 13h01 phút trưa ngày (26/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu bình thường, có thể thành cũng có thể bại, đừng quá cố chấp.

Tử vi dự báo đúng 13h01 phút trưa ngày (26/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu bình thường, có thể thành cũng có thể bại, đừng quá cố chấp.

Tình duyên: Đường tình duyên ở mức trung bình, bạn có thể quen được người khác phái nhưng chưa đủ hấp dẫn để tương tác hiệu quả với họ.

Công việc: Dễ gặp phải những lời đàm tiếu của người khác, thực ra mình chưa làm được gì đã bị người khác tung tin đồn nhảm, điều này sẽ mang đến rất nhiều gánh nặng cho bạn.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay ở mức trung bình, sẽ có một số cơ hội nhưng bạn cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa, vận động các mối quan hệ thì càng tốt, nếu không sẽ khó thu được.

Sức khỏe: Không nên dùng điện thoại, máy tính trong bóng tối.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo đúng 13h01 phút trưa ngày (26/11/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Dần gặp Hung Cát đan xen. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 13h01 phút trưa ngày (26/11/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Dần gặp Hung Cát đan xen. Người tuổi này thường ít khi nào có chung quan điểm với đồng nghiệp nên nếu có họp hành gì thì sẽ rất khó chịu và hay tranh cãi. Song, điểm khác biệt này lại mang đến cho bản mệnh tính sáng tạo và ứng biến linh hoạt hơn trong mọi tình huống.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có chút biến động. Nguồn thu nhập lúc này lúc khác đòi hỏi con giáp này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không muốn rơi vào tình cảnh túng thiếu, nợ nần người khác.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa nhận được tín hiệu khả quan. Cục diện Dần Thân lục xung là nguyên nhân dẫn đến sự tranh cãi của các cặp đôi yêu nhau do không tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ lẫn lý tưởng sống.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo đúng 13h01 phút trưa ngày (26/11/2022) của 12 con giáp, cục diện Tự Hình khiến người tuổi Ngọ thường xuyên phức tạp Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 13h01 phút trưa ngày (26/11/2022) của 12 con giáp, cục diện Tự Hình khiến người tuổi Ngọ thường xuyên phức tạp hóa mọi chuyện, khiến những nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản cũng trở nên khó giải quyết hợp nhiều.

Trong trường hợp không tự giải quyết được vấn đề, bạn cũng hoàn toàn có thể trao đổi với đồng nghiệp, lãnh đạo hoặc những người giàu kinh nghiệm hơn mình, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra định hướng đúng đắn để khắc phục khó khăn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 2 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

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