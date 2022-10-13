Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần này (14,15,16/10), Thần Tài trao cơ hội vàng, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tiền đầy chật két, tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 09:07

Tử vi cho biết, 3 con giáp này cầu tài suôn sẻ, kiếm tiền thành công, hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra trong 3 ngày cuối tuần này (14, 15, 16/10).

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá cẩn thận, chu đáo. Người này có phúc khí nên có số mệnh giàu sang phú quý. Con giáp này thông minh hơn người lại có giác quan thứ 6 nhạy bén. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có kế hoạch, tính toán chứ không ngẫu hứng, bốc đồng.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần này (14,15,16/10), Thần Tài trao cơ hội vàng, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tiền đầy chật két, tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người - Ảnh 1
Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần này (14, 15, 16/10), người tuổi Tý hưởng trọn lộc trời, tiền đầy chật két, tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần này (14, 15, 16/10), con giáp tuổi Tý có tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người khác. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, xuôi thuận. Người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng giá trị, nhận được nhiều đơn hàng. Con giáp này làm nông nghiệp thì mùa vụ tốt tươi, mưa thuận gió hòa. Họ từng bước đạt được thành công như mong đợi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình.

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn, dám dấn thân nên họ được rất nhiều người yêu thương, nâng đỡ. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng, chỉ cần bước sang tháng 6 con giáp may mắn này sẽ bước sang trang mới của đời mình.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần này (14, 15, 16/10), nếu không ngừng gặt hái thành công, không ngừng nỗ lực vươn lên nên càng về cuối năm Thân càng được hưởng nhiều phúc lộc trời cho. Khổ tận tam lai, sau những khốn khó gian truân con giáp bản lĩnh này sẽ tha hồ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài phát lộc.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần này (14,15,16/10), Thần Tài trao cơ hội vàng, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tiền đầy chật két, tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người - Ảnh 2

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Dần mang tính cách bộc trực, dứt khoát và thẳng thắn. Trong công việc, họ rất chăm chỉ, nhiệt tình và tràn đầy nhiệt huyết. Cũng bởi vậy mà họ thường được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên trọng dụng.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần này (14,15,16/10), Thần Tài trao cơ hội vàng, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tiền đầy chật két, tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người - Ảnh 3

Con giáp tuổi Dần được dự đoán gặp nhiều chuyện vui, tài lộc vượng phát. Họ sớm có cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận nhiều dự án mới. Bản mệnh cũng ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Họ tìm được nguồn hàng tốt lại gặp được đối tác làm ăn uy tín nên mọi chuyện đều xuôi thuận, doanh thu tăng lên nhanh chóng.

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán trong vòng nửa tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài che chở, có số vượng phát, tài lộc tăng lên không ngừng, trúng số độc đắc như trở bàn tay

Dự đoán trong vòng nửa tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài che chở, có số vượng phát, tài lộc tăng lên không ngừng, trúng số độc đắc như trở bàn tay

Tử vi dự đoán trong vòng nửa tháng tới, 3 con giáp này tha hồ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài phát lộc.

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