Tử vi Đông phương(12/3 - 15/3 âm lịch): Con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, vận may bất ngờ ùn ùn kéo đến, tiền bạc vơi lại đầy, tình đỏ thắm như son

Người làm ăn kinh doanh được đối tác quen biết giới thiệu cho những khách hàng mới đầy triển vọng. Bạn luôn giữ được chữ tín của mình nên phát triển ngày càng ổn định, thời điểm bạn trở nên giàu có sẽ chẳng còn xa xôi nữa.

Tử vi âm lịch 3 ngày tới tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ xây dựng được quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp nên làm việc gì cũng được ủng hộ. Bạn cảm thấy mình có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ đã đặt ra và chạm tới cái đích mà mình mong muốn.

Hỏa sinh Thổ, có vẻ như con giáp này cũng không gặp phải khó khăn gì trong việc bày tỏ tình cảm của mình bởi bạn cảm nhận được người ấy cũng đang dành cho mình một tình cảm tương đương. Quan hệ của đôi bên hứa hẹn sẽ bước sang trang mới.

Người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng. Con giáp này luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời, nâng cao chất lượng cuộc sống. So với những con giáp khác, tuổi Sửu không gặp nhiều may mắn bằng. Họ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, trắc trở nên càng phải phấn đấu nhiều. Tuy nhiên, điều này không làm tuổi Sửu nản chí.

Từ 12 tháng 3 âm lịch lịch trở đi mọi thứ sẽ có chuyển biến theo chiều hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Trong tử vi Đông phương, tử vi nói rằng tuổi Sửu dù không may mắn trong giai đoạn đầu năm nhưng từ 12 tháng 3 âm lịch lịch trở đi mọi thứ sẽ có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Sự nghiệp, tài vận đến đời sống riêng tư của tuổi Sửu đều có sự cải thiện.

Con giáp này có thể gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp cuộc sống thăng hoa. Cơ hội kiếm tiền của tuổi Sửu trong giai đoạn này cũng tăng lên. Bản mệnh có khả năng kiếm được khối tài sản đáng mong đợi.

Tử vi tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi hôm 12/5 âm lịch khá suôn sẻ và dễ dàng. Công việc như ý còn nhận được lời khen của cấp trên. Con giáp này thực sự đã khiến người khác vui lây vì những gì bạn gặt hái được trong công việc.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Tiền bạc của tuổi Mùi đang rủng rỉnh nên tha hồ chi tiêu. Hôm nay bản mệnh có thể ra ngoài mua vài món đồ mình yêu thích.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi hôm 12/5 âm lịch khá suôn sẻ và dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình duyên lại khá ảm đạm. Do tuổi Mùi và người yêu của mình mà không ai dám nói ra nên tình cảm cứ ở mức dò xét nhau. Nếu thực sự có tình ý thì đừng để cơ hội tuột mất.

Con giáp này có thể gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp cuộc sống thăng hoa. Cơ hội kiếm tiền của tuổi Sửu trong giai đoạn này cũng tăng lên. Bản mệnh có khả năng kiếm được khối tài sản đáng mong đợi.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.