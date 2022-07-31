Tử vi đầu tháng 8 (1/8/2022), 'tà khí tiêu tan - tài lộc hội tụ', 3 con giáp đổi mệnh Phượng Hoàng, phúc khí căng đầy, phước lành trước ngõ, làm ăn thuận lợi, có được hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 09:25

Đầu tháng 8, con giáp này được gặp được nhiều điều may mắn, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn, nhà lầu xe hơi, vạn sự như ý.

Tuổi Thân

Đầu tháng 8 này, con giáp tuổi Thân tự tin tiễn vận xui, đón vận may về tận cửa. Được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài 'chống lưng', người sinh năm Thân làm ăn phát tài phát lộc, sự nghiệp của họ thăng tiến hơn thấy rõ. Ngoài ra, Thân còn nhận được sự phù hộ của các ngôi sao may mắn, nên vận luôn đỏ và cuộc sống gặp nhiều vui vẻ, hạnh phúc.

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh, chuyện công việc của con giáp may mắn tuổi Thân sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi "đếm mỏi cả tay".Bên cạnh đó, bạn cũng được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, cả tháng chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của Thân thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp tuổi Thân cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhân lúc này, Thân nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Tử vi đầu tháng 8 (1/8/2022), 'tà khí tiêu tan - tài lộc hội tụ', 3 con giáp đổi mệnh Phượng Hoàng, phúc khí căng đầy, phước lành trước ngõ, làm ăn thuận lợi, có được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp tuổi Thân cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước sang tháng 8 này, người tuổi Hợi được sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc ngày một dồi dào hơn. Con giáp này nhận được nhiều cơ may trong công việc, sự nghiệp. Nhờ nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được thành tựu đúng như mong đợi, tiền bạc ngày càng rủng rỉnh.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tài vận tương đối cao và khả năng học hỏi phi thường. Điều này sẽ trở thành một lợi thế cho người tuổi Hợi, giúp họ đi đến đâu cũng tỏa sáng. Đầu tháng 8, con giáp tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều may mắn, cơ hội đến, công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ, một thế giới viên mãn sẽ mở ra với Hợi.

Tài lộc dư dả, phất lên phát tài. Con giáp được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cách đối nhân xử thế của người tuổi Hợi cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến.

Tử vi đầu tháng 8 (1/8/2022), 'tà khí tiêu tan - tài lộc hội tụ', 3 con giáp đổi mệnh Phượng Hoàng, phúc khí căng đầy, phước lành trước ngõ, làm ăn thuận lợi, có được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Bước sang tháng 8 này, người tuổi Hợi được sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc ngày một dồi dào hơn, con giáp này nhận được nhiều cơ may trong công việc, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận khí của người tuổi Sửu ngày càng thanh thông, con giáp này có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, công việc. Nắm bắt được những cơ hội, người sinh năm Sửu thu hái bộn tiền, bạc vàng đầy kho. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, doanh số tăng vọt. 

Thời gian này, với con giáp tuổi Sửu, tiền bạc không thành vấn đề, mọi việc đều có sự phát triển tốt. Thu nhập của người tuổi này tăng lên, doanh thu kinh doanh được cải thiện, lo lắng u ám tan biến, cuộc sống là ánh dương chói lọi.

Người tuổi Sửu đón nhận nhiều hỷ sự, đường sự nghiệp hanh thông, con giáp này có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. 

Tử vi đầu tháng 8 (1/8/2022), 'tà khí tiêu tan - tài lộc hội tụ', 3 con giáp đổi mệnh Phượng Hoàng, phúc khí căng đầy, phước lành trước ngõ, làm ăn thuận lợi, có được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Người tuổi Sửu đón nhận nhiều hỷ sự, đường sự nghiệp hanh thông, con giáp này có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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