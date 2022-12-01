Tử vi đầu tháng 12, 3 con giáp bước qua một chương mới đầy sung túc, thần tài mách bảo đổi đời trúng số, cầu gì được nấy, ước gì cũng cao sang, giàu sụ

Đa số người tuổi Tý không mưu cầu giàu sang phú quý nhưng họ cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống bình yên. Tử vi học có nói, tuổi Tý là những người được trời ban nhiều phước lành, xung quanh luôn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Trời sinh những người tuổi Tý hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và luôn suy nghĩ đến cảm nhận của mọi người, nhờ vậy xung quanh luôn có bạn bè thân hữu giúp đỡ những khi cần.

Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ giai đoạn này, tuổi Tý sẽ cảm nhận được cuộc sống mình đang thay đổi, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, những ngày tháng sau sống yên bình mỹ mãn.

Tử vi đầu tháng 12, tuổi Tý đổi vận bất ngờ. Người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy sắp tới sẽ là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa giúp tuổi Tý không những tạo dựng sự nghiệp ổn định mà còn kiếm được rất nhiều tiền.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân bản chất khá lanh lợi, thông minh. Họ ham học hỏi, học đâu hiểu đó và cũng là người rất kiên định với mục tiêu của mình.

Khi đã xác định mục tiêu cụ thể, con giáp này thường tìm mọi cách để đạt được mục tiêu đó. Người tuổi này sẽ không dừng lại nếu không đạt được thứ mình mong đợi.

Tử vi đầu tháng 12, con giáp tuổi Thân bằng chính sức lực của mình sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn, có thể kiếm được nhiều tiền một cách rõ ràng. Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng, gặp được đối tác làm ăn uy tín.

Tử vi đầu tháng 12, con giáp tuổi Thân bằng chính sức lực của mình sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, con giáp tuổi Thân làm công ăn lương sẽ thể hiện được khả năng của bản thân. Họ có thu nhập tăng cao, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có một tuần tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Đầu tuần mọi mặt chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng bạn nhé, bởi mọi chuyển sẽ dần dần tốt đẹp hơn.

Đặc biệt, với những người tuổi Thìn còn trẻ nếu như muốn thì một chân trời mới một cơ hội phát triển sự nghiệp mới thì đây chính là thời cơ tốt để bạn có thể nhảy việc.

Tử vi đầu tháng 12, do vận tình cảm Thái Dương trợ vận có lợi cho nam mệnh hơn là nữ mệnh. Bạn nên tích cực trò chuyện, tìm hiểu những người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội. Trong gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy hài hòa. Người ấy tôn trọng bạn và không bao giờ xâm phạm vào những điều bí mật của bạn, thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng tốt.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)