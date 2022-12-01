Tử vi ngày 2/12/22: Như ‘chuột sa hũ nếp’, 3 tuổi vơ hết lộc trời, tiền về ào ào cao như núi, trúng số đổi đời giàu sung túc, dư dả tiền tiêu cuối năm, thả ga sắm Tết

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 10:54

Tử vi ngày 1/12/22, 3 con giáp sau đây tiền tài đủ đầy, cuộc sống thăng hoa, may mắn đạt như ý nguyện.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 2/12/22 đã đi được hơn nửa chặng đường, mọi người đều đang nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời vào những tháng cuối năm, và tuổi Dần cũng không ngoại lệ.

Thời gian tới đây, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Việc cần làm nhất của tuổi Dần chính là kiên nhẫn chờ đợi, mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Tử vi trong tháng 12 dương lịch là thời gian tuổi Dần khổ tận cam lai, 3 con giáp tìm được cơ hội làm lại từ đầu, những tháng cuối năm dễ dàng thăng hoa phát tài.

Trời sinh những người tuổi Dần mạnh mẽ có ý chí hơn người và luôn không ngừng cố gắng, tìm tòi, học hỏi mọi thứ để thay đổi bản thân mình. Trong số những con giáp, tuổi Dần có chí cầu tiến, đầy nghị lực và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn.

Tử vi ngày 2/12/22: Như ‘chuột sa hũ nếp’, 3 tuổi vơ hết lộc trời, tiền về ào ào cao như núi, trúng số đổi đời giàu sung túc, dư dả tiền tiêu cuối năm, thả ga sắm Tết - Ảnh 1
Tử vi ngày 2/12/22 đã đi được hơn nửa chặng đường, mọi người đều đang nỗ lực và cố gắng hết mình. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói sau 1/12/22 tuổi Dần sẽ bất ngờ đổi vận, cuộc sống của họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những gặp được nhiều may mắn mà mọi dự định kế hoạch đều vận hành trơn tru, suôn sẻ. Sự nghiệp tuổi Dần sẽ có bước ngoặt mới tích cực và viên mãn hơn, công việc tưởng chừng như không thể theo đuổi lâu dài lại trở thành người giàu có.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất ôn hòa và nhẹ nhàng. Ở họ luôn có sự bình tĩnh, thái độ mềm mỏng mà không phải ai cũng có được.

Người tuổi này hòa đồng, dễ bắt chuyện với người xung quanh. Do sở hữu tính cách này mà nhiều con giáp tuổi Mão theo chủ nghĩa hòa bình, không thích đấu tranh cũng không quá tham vọng.

Tử vi ngày 2/12/22, con giáp tuổi Mão có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được khách hàng, doanh thu tăng lên nhanh chóng.

Tử vi ngày 2/12/22: Như ‘chuột sa hũ nếp’, 3 tuổi vơ hết lộc trời, tiền về ào ào cao như núi, trúng số đổi đời giàu sung túc, dư dả tiền tiêu cuối năm, thả ga sắm Tết - Ảnh 2
Tử vi ngày 2/12/22, con giáp tuổi Mão có cơ hội phát huy tài năng. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này làm công ăn lương cần biết cách nắm bắt cơ hội đến với bản thân mình. Con giáp này làm đâu thắng đó. Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với tháng trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Mão có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 2/12/22 khá may mắn đối với người tuổi Hợi, đặc biệt là đầu tuần, nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

Trên con đường công danh sự nghiệp thì tuổi Hợi vô cùng may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thậm chí, dù có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được.

Về mặt tình duyên thì tuổi Hợi tuần này đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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