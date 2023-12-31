Tử vi đầu năm 2024: Bĩ cực thái lai, 3 con giáp tiền đè ngạt thở, thăng tiến vù vù, giàu bất thình lình

Đầu năm 2024, 3 con giáp này tài vận sáng chói, giàu sang may mắn vô cùng.
- Giữa tháng 12 mở túi hứng tiền, cuối tháng mua nhà tậu xe, 3 con giáp đổi đời trong nháy mắt, hưởng phúc báo vô biên
- Trong ngày 14/12, 15/12, 16/12, Thần Tài chỉ lối, 3 con giáp ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, phát lộc cực to
Tuổi Mão
Đa số những người t.uổi Mão biết lên kế hoạch làm gì trong tương lai, họ biết đặt ra mục tiêu cần hoàn thành, từ đó nung nấu trong lòng nhiệt huyết để chờ đến ngày công thành danh toại. Tuy nhiên, cũng như những con giáp khác, năm nay vận may của t.uổi Mão không được trọn vẹn.
Từ đầu năm, vấn đề tài chính của t.uổi Mão không được suôn sẻ, tuy nhiên, tử vi học có nói, đầu năm 2024 chính là lúc tài vận của bạn sẽ quay trở lại và rực rỡ hơn bao giờ. Tuổi Mão có cơ hội gặp được quý nhân, họ sẽ tạo điều kiện giúp tuổi Mão làm giàu.Chỉ cần biết nắm bắt đúng thời cơ, vì cuộc sống giàu có mà t.uổi Mão hằng mơ ước chỉ trong tầm tay. Vì vậy, hãy cứ giữ vững tinh thần nỗ lực và không ngừng cố gắng, tương lai tươi sáng đang đợi phía trước.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần sinh ra có đã phận giàu sang nhưng hiện giờ vẫn còn long đong, lận đận do chưa gặp thời. Dần có bản tính nóng, hay hấp tấp như họ cần phải bình tĩnh và nhẫn nại hơn. Nếu muốn thành công thì cần có óc suy xét và phân tích vấn đề ở nhiều góc độ.
Đầu năm 2024, người tuổi Dần sẽ có không ít cơ hội quý báu để phát triển. Cùng với tính cách ham học hỏi, chịu khó hoàn thiện mình, kiên trì mà họ luôn đạt được điều mình ao ước. Đây còn là con giáp vừa có tiền lại có quyền, luôn được tuyển chọn để làm lãnh đạo. Họ suy nghĩ vững vàng, kiên định, có thể nhìn thấu vấn đề, nhìn được tương lai sự việc ra sao. Cuộc sống về sau không chỉ giàu sang mà gia đình còn rất sung túc do họ rất biết chăm chút cho gia đình.
Tuổi Hợi
Vốn dĩ là người có nhiều phúc khí nhất nhưng tuổi Hợi cũng không thể tránh khỏi những xui xẻo không đáng có. Những tháng đầu năm nay, tài vận của t.uổi Hợi có nhiều trục trặc, khiến họ vô cùng phiền não. Nếu lỡ gặp phải khó khăn, thử thách thì cũng chỉ là nhất thời. Chỉ cần vững lòng và không thay đổi thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ.
Đầu năm 2024, vận may bắt đầu trở lại với tuổi Hợi, giúp họ có thể giải quyết những rắc rối đang tồn đọng. Dự kiến bạn sẽ có bước đột phá về tài chính cũng như chất lượng cuộc sống. Nhìn chung, tuổi Hợi là một trong những con giáp không lo có cuộc sống vất vả, từ trung niên trở về sau chỉ việc hưởng phước và an nhàn tuổi già.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm