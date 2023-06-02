Tử vi CUỐI TUẦN: 3 con giáp bỗng "Cá chép hoá rồng", phát tài phát lộc, ngồi không hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/06/2023 22:35

Dù ngày đầu tháng hơi khó khăn nhưng bù lại 3 con giáp này sẽ được viên vãn, nghỉ ngơi vào cuối tuần.

Tuổi Tý 

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra khá suôn sẻ. Dự đoán đường phát triển công danh có phần dễ dàng hơn trước, song con giáp này cần tập trung phát huy điểm mạnh của mình mới có thể nắm bắt được nhiều cơ hội tốt. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này nhận thêm một vài nguồn thu nhập ngoài nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Do đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn trước. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp ngáng trở. Vì mải mê kiếm tiền nên người độc thân bỏ lỡ nhiều mối nhân duyên tốt lành. Tốt nhất là bạn cần học cách cân bằng tốt giữa sự nghiệp và công việc. 

Tử vi CUỐI TUẦN: 3 con giáp bỗng 'Cá chép hoá rồng', phát tài phát lộc, ngồi không hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Lộ trình công danh của con giáp tuổi Mão lên nhanh như diều gặp gió, người tuổi này có sự phát triển khá nhanh trong sự nghiệp, một phần nhờ năng lực xuất chúng và một phần nhờ tính cách khéo léo biết cân bằng các mối quan hệ.

Tài lộc: Nguồn thu nhập có đôi chút đáng ngại, trước khi làm việc gì đó thì bản mệnh cũng nên soi xét tình hình một cách cẩn trọng, đừng nhìn thấy tốt mà khẳng định rằng không có vấn đề gì mà lao theo nó.

Tình cảm: Gia đình có người thứ 3 xuất hiện, sự tin tưởng giữa hai người dường như không còn nữa mà thay vào đó là chỉ sống vì trách nhiệm với con cái và bố mẹ đôi bên.

Tuổi Mùi

Là người giỏi ngoại giao và tối nay thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai. Đây là thời điểm tuổi Mùi nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa.

Tinh cảm: Tình duyên không thuận lợi cũng không sao cả, một khi công việc của tuổi Mùi ổn định, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi. Nếu cảm thấy sức khỏe không được tốt , tuổi Mùi nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ và trái cây, hãy chăm chỉ luyện tập thể thao và duy trì ngủ đủ giấc.

Tử vi CUỐI TUẦN: 3 con giáp bỗng 'Cá chép hoá rồng', phát tài phát lộc, ngồi không hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Những con giáp này sẽ được thảnh thơi cuối tuần vì đã trải qua một tuần làm việc cực khổ, cày cuốc.

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