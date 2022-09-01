Tử vi cuối tuần (3/9 - 4/9), 3 con giáp có quý nhân vây quanh, độc chiếm ân sủng Thần Tài, tiền bạc bốn phương tụ về, giàu sang nức tiếng

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 12:05

3 con giáp may mắn nhất này tiền bạc, tình cảm, công việc đều hanh thông trong cuối tuần (3/9 - 4/9).

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất thông minh nhưng cũng rất điềm tĩnh, chịu đựng được cô đơn. Họ luôn giữ thái độ cầu tiến trong suốt cuộc đời và rất kiên nhẫn đối mặt với khó khăn.

Con giáp này luôn hướng tới với cách sống tích cực, lối làm việc hăng hái nên cuộc sống không bao giờ xuống dốc dù cũng có lúc gặp khó khăn, vất vả.

Cuối tuần này (3/9 - 4/9), người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều bất ngờ khác nhau và mọi sự đều đặc biệt suôn sẻ. Trong thời gian này, tiền bạc của con giáp tuổi Tuất ngày càng nhiều, công việc kinh doanh đặc biệt phát đạt.

Tử vi cuối tuần (3/9 - 4/9), 3 con giáp có quý nhân vây quanh, độc chiếm ân sủng Thần Tài, tiền bạc bốn phương tụ về, giàu sang nức tiếng - Ảnh 1
Cuối tuần này (3/9 - 4/9), người tuổi Tuất sẽ đón nhận mọi chuyện đều đặc biệt suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, vận trình người tuổi Sửu 2 ngày cuối tuần có rất nhiều khởi sắc. Các bạn luôn gặp may mắn cả trong công việc và tình cảm. Trong phương diện công việc quý bạn hoàn thành tốt công việc được giao, được cấp trên đánh giá cao và mang lại nhiều cơ hội cho việc thăng tiến về sau.

Do tốc độ phát triển nhanh nên ngân khố ngày càng đầy, ổn định cuộc sống. Những người thân bên cạnh họ cũng có thể cải thiện được công việc kinh doanh, thu nhập khấm khá hơn.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Trong các buổi giao lưu gặp gỡ, hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn. 

Tử vi cuối tuần (3/9 - 4/9), 3 con giáp có quý nhân vây quanh, độc chiếm ân sủng Thần Tài, tiền bạc bốn phương tụ về, giàu sang nức tiếng - Ảnh 2
Vận trình người tuổi Sửu 2 ngày cuối tuần có rất nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tuổi Tị may mắn được Thái Âm nâng đỡ nên cuối tuần này bớt khó khăn hơn hẳn, đặc biệt là nữ mệnh. Chỉ cần bạn sống bình ổn, không sân si thì không ai có thể làm khó được bạn, tiền bạc cũng sẽ chảy đều đặn vào túi, không lo kẻ cạnh tranh.

Tài chính tuần này dồn về 2 ngày cuối tuần. Có thể người làm công ăn lương sẽ được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng. Với người làm kinh doanh, bạn được khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. 

Con giáp phát tài này hãy nhớ rằng chỉ cần bạn làm ăn lương thiện, không lừa dối ai là ắt sẽ được phù hộ. Hãy tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình, không phụ thuộc vào người khác. Miễn là bạn chịu bỏ sức lao động thì công việc sẽ đi lên, buôn may bán đắt.

Tử vi cuối tuần (3/9 - 4/9), 3 con giáp có quý nhân vây quanh, độc chiếm ân sủng Thần Tài, tiền bạc bốn phương tụ về, giàu sang nức tiếng - Ảnh 3
Tuổi Tị may mắn được Thái Âm nâng đỡ nên cuối tuần này bớt khó khăn hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn tử vi cuối tuần con giáp cuối tuần con giáp 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch