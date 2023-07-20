Tử vi cuối tuần (22/7 và 23/7): 3 con giáp rũ sạch tai ương, giàu lên rực rỡ, danh lợi song toàn, hứng trọn vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/07/2023 10:25

Tử vi con giáp dự đoán, 2 ngày cuối tuần này (22/7 và 23/7), 3 con giáp dưới đây giàu sang khỏi bàn, không khác gì rồng cưỡi mây, làm ăn phát tài phát đạt.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Không giống như những con giáp khác, tuổi Sửu là người sống khá thực tế, không mơ mộng và không chờ thời.

Từ bé đến lớn, tuổi Sửu luôn tâm niệm rằng, cuộc sống sướng khổ đều do mình mà ra, nếu như không ngừng nỗ lực, cố gắng thì đừng mong có được một gia đình giàu sang phú quý.

Tử vi học có nói, khoảng thời gian trước đây, người tuổi Sửu sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Vì tuổi Sửu không phải là người ngồi chờ sung rụng nên họ không cảm nhận được vận may đang thay đổi từng ngày.

Tuy nhiên, 2 ngày cuối tuần này (22/7 và 23/7), tuổi Sửu bất ngờ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ tạo điều kiện làm giàu, giúp tuổi Sửu thay đổi cuộc sống, những khó khăn họ từng bỏ ra thì sẽ được đền đáp xứng đáng bất ngờ.

Dự kiến, trong 2 ngày này, tuổi Sửu nếu không trở thành đại gia thì tiền bạc cũng dư dả sống đến vài tháng tiếp theo.

Tử vi cuối tuần (22/7 và 23/7): 3 con giáp rũ sạch tai ương, giàu lên rực rỡ, danh lợi song toàn, hứng trọn vận may thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, vào 2 ngày cuối tuần này (22/7 và 23/7), tuổi Tuất là một trong những con giáp may mắn, trọn vẹn đủ đường, từ chuyện tài vận, đến chuyện sức khỏe, tình duyên, khiến nhiều con giáp khác phải ghen tị. Họ đã liên tiếp gặp được nhiều may mắn từ khoảng thời gian trước đây, sang đến thời điểm này, tuổi Tuất lại nắm giữ những kỷ lục đáng mong ước.

Thời gian khó khăn của tuổi Tuất tập trung vào dịp đầu tháng, và cũng rất ít, nên cuộc sống của họ có thể nói là vô cùng trôi chảy, thuận lợi, bình an, hầu như chẳng phải lo lắng điều gì trong ngày 22/7 và 23/7.

Tử vi cuối tuần (22/7 và 23/7): 3 con giáp rũ sạch tai ương, giàu lên rực rỡ, danh lợi song toàn, hứng trọn vận may thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão làm việc chăm chỉ trong suốt cả tháng 5, họ đã nỗ lực hết sức và chưa bao giờ buông lơi bản thân.

2 ngày cuối tuần này (22/7 và 23/7), con giáp này sẽ có khá nhiều chuyện vui, đáng kể là việc thăng chức và tăng lương.

Họ sẽ không để mỗi ngày trôi qua một cách lãng phí, luôn năng động, sáng tạo trong công việc. Trong thời điểm này, con giáp tuổi Mão sẽ không còn vất vả làm việc nữa.

Trong 2 ngày này, họ đã trở nên mạnh mẽ, không chỉ có kỹ năng tư duy tốt mà hành động quyết đoán, hoàn thành kế hoạch dễ dàng. Cuộc sống của con giáp này cũng được cải thiện toàn diện, một đường thẳng tiến tới thành công, không lo có cản trở hay phải đi đường vòng nữa.

Tử vi cuối tuần (22/7 và 23/7): 3 con giáp rũ sạch tai ương, giàu lên rực rỡ, danh lợi song toàn, hứng trọn vận may thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 6 âm lịch, tiền đồ rộng mở, vượng tài lộc, phơi phới nhân duyên, giàu có bạt ngàn

TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 6 âm lịch, tiền đồ rộng mở, vượng tài lộc, phơi phới nhân duyên, giàu có bạt ngàn

Dự đoán tháng 6 âm lịch, 3 con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, các cánh cửa cơ hội liên tục mở ra đếm không xuể. Bạn nhớ nắm bắt cơ hội tốt này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 58 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 2 giờ 58 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 28 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son