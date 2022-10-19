Tử vi con giáp trong 12 ngày tiếp theo (20/10 - 31/10): TOP 3 con giáp số sướng hết phần thiên hạ, được thần may mắn gọi tên nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tài vận tăng không ngừng

Những người tuổi Sửu có tính cách rất tích cực và biết suy luận, nhận định các vấn đề đúng đắn. Nhờ sự siêng năng và nỗ lực mà họ có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Tử vi con giáp trong 12 ngày tiếp theo (20/10 - 31/10) dự đoán đường đời của tuổi Sửu sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực.

Thời gian này được định sẵn là lúc tài lộc của tuổi Sửu tốt đẹp dần lên. Họ dần tích lũy được tiền tài và của nả nhờ may mắn. Lúc này, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống của tuổi Sửu đều khởi sắc tuyệt đối. Nói chung họ sẽ gặt hái nhiều thành công như mong đời và có tiền để dành cho nhiều năm về sau.

Chính Quan nhập cục, người tuổi Sửu đang có những bước tiến rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bản mệnh biết mục tiêu của mình là gì và không ngừng nỗ lực vì mục tiêu đó. Tinh thần trách nhiệm cao là điểm nổi bật của con giáp này trong mắt cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Tuổi Mão

Tử vi con giáp trong 12 ngày tiếp theo (20/10 - 31/10) dự đoán tuổi Mão đón nhiều tin vui tài lộc trong 12 ngày có sự xuất hiện của Chính Tài. Công việc ổn định kéo theo thu nhập đều đặn, thậm chí với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua, có người có được thưởng thêm một khoản hoặc nhận được tiền hoa hồng hậu hĩnh.

Có Chính Ấn nhập cục, cát thần này sẽ giúp cho tuổi Mão đạt được những thành công nhất định trong công việc của mình. Bản mệnh biết được cách làm thế nào để hiệu quả làm việc đạt mức cao nhất và không gặp khó khăn nào đáng kể.

Có tài lộc ổn định, con giáp này chi tiêu thoải mái, tháo gỡ gánh nặng tài chính. Bên cạnh đó, bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để chuẩn bị mọi thứ cho tương lai. Chớ nên tiêu xài hoang phí mà khiến ngân sách của mình hao hụt đi nhanh chóng nhé.

Tuổi Ngọ

Tử vi con giáp trong 12 ngày tiếp theo (20/10 - 31/10) dự đoán, vận trình của người tuổi Ngọ được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng. Vận trình tài lộc khởi sắc. Chuyện làm ăn thuận lợi, giúp cho con giáp này thu lợi lớn về cho mình. Bản mệnh dự đoán được những cơ hội làm ăn lớn, từ đó mạnh dạn đầu tư khi cần và cũng biết khi nào mình nên thận trọng.

Trong thời gian này, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Ngọ được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm