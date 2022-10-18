Kể từ giờ đến hết tháng 10 này: 3 con giáp đã đến lúc "bạo dạn" hơn, làm gì cũng "xuôi chèo mát mái" thu nhập tăng lên dữ dội, thịnh vượng dễ dàng

Tử vi 12 con giáp nói rằng, kể từ giờ đến hết tháng 10 này, tuổi Tý có cơ hội phát triển, con giáp này nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận, tự tin và chăm chỉ hơn nữa. Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy lên kế hoach thật chi tiết và dồn hết sự tập trung, nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Đường tình duyên của bản mệnh hôm nay khởi sắc rực rỡ, con giáp này và đối phương đã tháo gỡ được các khúc mắc xuất hiện trong thười gian vừa qua. Người độc thân cũng mở lòng mình hơn, chịu khó nhận lời giới thiệu để đón nhận các cơ hội mới.

Con giáp này có thói quen trì hoãn và làm những việc không quan trọng thay vì đầu tư năng lượng vào các hoạt động thực sự quan trọng trước. Vì thế muốn công việc đạt hiệu quả nhất, người tuổi Tý nên ghi ra toàn bộ các việc cần làm và sắp xếp chúng theo chế độ ưu tiên và cần kíp.

Tuổi Thìn

Kể từ giờ đến hết tháng 10 này, tử vi cho biết khoảng thời gian vượng cát tinh với tuổi Thìn, may mắn, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo tới với con giáp này. Không những vậy, tuổi Thìn còn được chỉ ra có vượng quý nhân rất lớn, nên đường tài lộc nhờ vậy mà càng trở nên hanh thông. Từ thời gian này, tuổi Thìn cứ thế mà đi trên con đường trải sẵn hoa hồng, hưởng trọn thành công.

Thời gian này, tuổi Thìn kiếm tiền bạc dễ dàng trong tầm tay, nhận được khoản tiền kếch xù đến mức bản thân con giáp này cũng không ngờ được. Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Thìn thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm.

Tuổi Mùi

Kể từ giờ đến hết tháng 10 này, tử vi dự đoán, nhờ được sao Thái Dương hậu thuẫn, người tuổi Mùi đón những thuận lợi trong sự nghiệp khi con giáp này dễ dàng tiến hành các kế hoạch đề ra. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà Mùi mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra, bao gồm cả kế hoạch được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Đường tài lộc trong thời gian này khá vượng, tuy nhiên nếu con giáp này có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên để đến cuối tháng hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm