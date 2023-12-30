Tử vi con giáp 2 ngày cuối tuần (30-31/12/2023), 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè hờn ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 11:23

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần (30-31/12/2023), lộc lá đầy tay, tiền tài đầy túi, tình đầy tim.

 

Con giáp tuổi Mão

Tử vi con giáp 2 ngày cuối tuần (30-31/12/2023), Thực Thần đem lại dấu hiệu lạc quan trên con đường tài lộc của bản mệnh. Người làm nghề tự do có thể được hưởng một khoản kha khá do đối tác, khách hàng mang lại. Bạn tạo dựng được uy tín của mình nên được nhiều người tin tưởng.

Tử vi con giáp 2 ngày cuối tuần (30-31/12/2023), 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày này, người độc thân chớ vội tin theo lời đường mật của những người mình không thực sự hiểu rõ. Dù tình cảm là chuyện của trái tim, song bạn cũng cần lý trí và thực tế hơn trong quá trình đánh giá đối tượng theo đuổi. Dù người muốn tìm hiểu bạn là ai đi nữa, bạn cũng nên dành thời gian để tìm hiểu về người đó kĩ càng hơn, đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi con giáp 2 ngày cuối tuần (30-31/12/2023), trên phương diện sự nghiệp của tuổi Mùi, việc học tập, thi cử, làm ăn kinh doanh, hợp tác đều có lợi, tiến triển tốt đẹp. Con giáp này có thể dùng tài trí của mình để xử lý công việc một cách nhanh chóng mà không vướng bất cứ trở ngại nào.

Tử vi con giáp 2 ngày cuối tuần (30-31/12/2023), 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc không xấu như bản mệnh lo ngại mà ngược lại rất may mắn. Với những người buôn bán, kinh doanh, sẽ nhận được rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Con giáp này càng chăm chỉ càng được khen ngợi hết lời, vận tiền bạc liên tục đổ về, chi tiêu thoải mái.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi con giáp 2 ngày cuối tuần (30-31/12/2023), tin vui tài lộc sẽ đổ về với người tuổi Thân nhờ Thực Thần che chở. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Cơ hội kiếm tiền đang bày trước mặt bạn rồi, còn chần chừ gì nữa mà không nắm bắt ngay đi thôi.

Tử vi con giáp 2 ngày cuối tuần (30-31/12/2023), 3 con giáp rước tài đón lộc, hỷ sự rợp trời, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận khí cát lành cũng sẽ giúp con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, một khi hạ quyết tâm là sẽ làm cho bằng được. Dù cuối năm công việc gặp nhiều căng thẳng và áp lực nhưng bản mệnh phản ứng linh hoạt, suy nghĩ tích cực nên nhìn chung vẫn giải quyết mọi thứ ổn thỏa, yên tâm nghỉ lễ trước mắt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào 3 ngày cuối tuần, vận trình sự nghiệp không thông, cuộc sống buồn phiền, tình duyên không vượng.

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